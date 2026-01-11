Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить соперника

Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить соперника

Вчера, 18:55

«Портсмут» проиграл «Арсеналу» на своем поле со счетом 1:4 в матче третьего раунда Кубка Англии.

Хозяева открыли счет на 3-й минуте усилиями Колби Бишопа.

«Арсенал» отыгрался уже на 8-й – гол в свои ворота забил полузащитник клуба Чемпионшипа Андре Доззел.

После этого Габриэль Мартинелли оформил хет-трик. Он поразил ворота соперника на 25-й, 51-й и 72-й минутах и принес победу «Арсеналу».

У лондонцев также не реализовал пенальти вингер Нони Мадуэке – его удар пришелся мимо ворот.

«Арсенал» вышел в 4-й раунд, жеребьевка которого пройдет 12 января.

Англия. Кубок. 1/32 финала
Портсмут - Арсенал - 1:4 (1:2)
Голы: 1:0 - C. Bishop , 3; 1:1 - А. Доззел, 8 (в свои ворота); 1:2 - Г. Мартинелли, 25; 1:3 - Г. Мартинелли, 51; 1:4 - Г. Мартинелли, 72.
Незабитые пенальти: нет - Н. Мадуэке, 43.
Календарь турнира

Еще по теме:
Слот объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля» 1
Мартинелли сделал заявление после инцидента с травмированным игроком «Ливерпуля» 1
Невилл – о поведении Мартинелли: «Удивлен, что ему никто не врезал»
Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Арсенал Портсмут Мартинелли Габриэль
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
Вчера, 21:24
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить соперника
Вчера, 18:55
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
Вчера, 11:19
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
Вчера, 01:01
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
4
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории
2025.05.17 20:32
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал
2025.04.27 20:24
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» выиграл у «Астон Виллы» и вышел в финал в 3-й раз в истории
2025.04.26 21:12
Гвардиола уточнил сроки восстановления Холанда
2025.04.01 15:05
2
«Манчестер Сити» установил рекорд Кубка Англии
2025.03.31 12:53
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Борнмут» (2:1), Холанд не забил пенальти и травмировался
2025.03.30 20:35
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
ВидеоГрилиш напился в дешевом пабе после победы «Сити» над аутсайдером Чемпионшипа
2025.03.04 14:17
1
Известен соперник «Манчестер Сити» по 1/4 финала Кубка Англии
2025.03.03 10:02
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Фулхэма» в серии пенальти
2025.03.02 22:24
13
ФотоФорварду «Кристал Пэлас» наложили 25 швов после столкновения в Кубке Англии
2025.03.02 10:28
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Хусанов – в символической сборной 1/16 финала Кубка Англии
2025.02.12 22:33
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Астон Вилла» выбила «Тоттенхэм» (2:1)
2025.02.09 22:31
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Мареска одним словом описал вылет «Челси» из Кубка Англии
2025.02.09 10:00
Кубок Англии. «Челси» вылетел от «Брайтона» (1:2)
2025.02.09 00:55
Аморим устроил игрокам «МЮ» полноценную тренировку сразу после вечернего матча с «Лестером»
2025.02.08 23:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 