Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить соперника

«Портсмут» проиграл «Арсеналу» на своем поле со счетом 1:4 в матче третьего раунда Кубка Англии.
Хозяева открыли счет на 3-й минуте усилиями Колби Бишопа.
«Арсенал» отыгрался уже на 8-й – гол в свои ворота забил полузащитник клуба Чемпионшипа Андре Доззел.
После этого Габриэль Мартинелли оформил хет-трик. Он поразил ворота соперника на 25-й, 51-й и 72-й минутах и принес победу «Арсеналу».
У лондонцев также не реализовал пенальти вингер Нони Мадуэке – его удар пришелся мимо ворот.
«Арсенал» вышел в 4-й раунд, жеребьевка которого пройдет 12 января.
Англия. Кубок. 1/32 финала
Портсмут - Арсенал - 1:4 (1:2)Календарь турнира
Голы: 1:0 - C. Bishop , 3; 1:1 - А. Доззел, 8 (в свои ворота); 1:2 - Г. Мартинелли, 25; 1:3 - Г. Мартинелли, 51; 1:4 - Г. Мартинелли, 72.
Незабитые пенальти: нет - Н. Мадуэке, 43.
Источник: «Бомбардир»