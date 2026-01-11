Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить соперника

«Портсмут» проиграл «Арсеналу» на своем поле со счетом 1:4 в матче третьего раунда Кубка Англии.

Хозяева открыли счет на 3-й минуте усилиями Колби Бишопа.

«Арсенал» отыгрался уже на 8-й – гол в свои ворота забил полузащитник клуба Чемпионшипа Андре Доззел.

После этого Габриэль Мартинелли оформил хет-трик. Он поразил ворота соперника на 25-й, 51-й и 72-й минутах и принес победу «Арсеналу».

У лондонцев также не реализовал пенальти вингер Нони Мадуэке – его удар пришелся мимо ворот.

«Арсенал» вышел в 4-й раунд, жеребьевка которого пройдет 12 января.