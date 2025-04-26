Кубок Англии. «Кристал Пэлас» выиграл у «Астон Виллы» и вышел в финал в 3-й раз в истории

В матче 1/2 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» дома победил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

Голы у хозяев забили Эберечи Эзе на 31-й минуте и дважды Исмаила Сарр на 58-й и 90+4-й. Также нападающий лондонцев Жан-Филипп Матета не реализовал 11-метровый удар.

«Кристал Пэлас» в третий раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии. Ранее команде это удавалось в сезонах-1989/90 и 2015/16, но в решающей встрече она оба раза уступала.

Соперник «Кристал Пэлас» определится 27 апреля в матче «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити».

Англия. Кубок. 1/2 финала

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эзе, 31; 2:0 – Сарр, 58; 3:0 – Сарр, 90+4.

Нереализованный пенальти: Матета, 53 – нет.

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