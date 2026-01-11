Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» со счетом 1:2 в матче 3-го раунда Кубка Англии.
Гости открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Брайана Груды. Во втором тайме «Брайтон» увеличил свое преимущество на 64-й минуте – отличился Дэнни Уэлбек.
Беньямин Шешко на 85-й отыграл один мяч, но больше «Манчестер Юнайтед» забить не смог и вылетел из турнира.
У манкунианцев также был удален Ши Лейси на 89-й минуте, заработавший вторую желтую карточку. Первую он получил на 87-й.
«Брайтон» вышел в 4-й раунд Кубка Англии. Жеребьевка пройдет 12 января.
Англия. Кубок. 1/32 финала
Манчестер Юнайтед - Брайтон - 1:2 (0:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Груда, 12; 0:2 - Д. Уэлбек, 64; 1:2 - Б. Шешко, 85.
Удаления: Ш. Лейси, 89 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»