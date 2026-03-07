Введите ваш ник на сайте
  • Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)

Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)

Вчера, 17:11

«Арсенал» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл на выезде «Мэнсфилд» Хозяева представляют третий по силе английский дивизион. Их тренирует Найджел Клаф – сын Брайана Клафа.

Решающий гол у лондонцев забил Эберечи Эзе. Ему ассистировал Кристиан Нергор. Также отличился Нони Мадуэке.

У «Мэнсфилда» в последних 11 матчах одна победа. У «Арсенала» в этом году одно поражение – от «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Команды встретились впервые в этом веке.

«Арсенал» лидирует в АПЛ. Впереди у лондонцев первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (11 марта). Opta считает команду Микеля Артета главным фаворитом на победу в ЛЧ.

Англия. Кубок. 1/8 финала
Мэнсфилд Таун - Арсенал - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Мадуэке, 41; 1:1 - У. Эванс, 50; 1:2 - Э. Эзе, 66.
Календарь турнира

Еще по теме:
Экс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала» 2
АПЛ. «Арсенал» и «Челси» выиграли, «Манчестер Сити» упустил победу над аутсайдером
Opta назвала главным фаворитом ЛЧ команду, которая ни разу не брала турнир 3
Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Арсенал Мэнсфилд Таун
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
21
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
