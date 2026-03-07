Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)

«Арсенал» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл на выезде «Мэнсфилд» Хозяева представляют третий по силе английский дивизион. Их тренирует Найджел Клаф – сын Брайана Клафа.

Решающий гол у лондонцев забил Эберечи Эзе. Ему ассистировал Кристиан Нергор. Также отличился Нони Мадуэке.

У «Мэнсфилда» в последних 11 матчах одна победа. У «Арсенала» в этом году одно поражение – от «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Команды встретились впервые в этом веке.

«Арсенал» лидирует в АПЛ. Впереди у лондонцев первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (11 марта). Opta считает команду Микеля Артета главным фаворитом на победу в ЛЧ.