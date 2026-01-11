Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя

Владелец «Маклсфилда» Роб Сметхерст дал комментарий после победы над «Кристал Пэлас» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Маклсфилд» выступает в 6-м по силе дивизионе.

Команду тренирует Джон Руни – младший брат Уэйна Руни.

«Кристал Пэлас» не смог защитить титул.

«Я купил клуб после четырех дней пьянства. Видимо, это было не самой плохой идеей. Я не помню, как это было.

Я уже запланировал в конце сезона поездку с ребятами на Ибицу.

Думал, счет против «Пэлас» будет 0:6 или 0:7, но наши игроки выдали сумасшедший матч. Это особенный момент для всех нас», – сказал Сметхерст.