«Зенит» может лишиться еще одного легионера

Роман Вега может уйти из «Зенита» летом 2026 года.

Аргентинский защитник всерьез рассматривает вариант со сменой команды из-за желания получать больше игрового времени. Если к лету ситуация не изменится, Вега перейдет в другой клуб.

При этом «Зенит» рассчитывает на футболиста, а тренерский штаб остается доволен прогрессом игрока.