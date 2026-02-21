«Зенит» может лишиться еще одного легионера

Роман Вега может уйти из «Зенита» летом 2026 года.
Аргентинский защитник всерьез рассматривает вариант со сменой команды из-за желания получать больше игрового времени. Если к лету ситуация не изменится, Вега перейдет в другой клуб.
При этом «Зенит» рассчитывает на футболиста, а тренерский штаб остается доволен прогрессом игрока.
- 22-летний левый защитник перешел в «Зенит» в июле 2025 года.
- В этом сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах и сыграл 823 минуты, не отметившись результативными действиями.
- Контракт защитника с петербургским клубом действует до июня 2030 года.
Источник: Legalbet