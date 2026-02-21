Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» может лишиться еще одного легионера

Вчера, 17:31
26

Роман Вега может уйти из «Зенита» летом 2026 года.

Аргентинский защитник всерьез рассматривает вариант со сменой команды из-за желания получать больше игрового времени. Если к лету ситуация не изменится, Вега перейдет в другой клуб.

При этом «Зенит» рассчитывает на футболиста, а тренерский штаб остается доволен прогрессом игрока.

  • 22-летний левый защитник перешел в «Зенит» в июле 2025 года.
  • В этом сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах и сыграл 823 минуты, не отметившись результативными действиями.
  • Контракт защитника с петербургским клубом действует до июня 2030 года.

Еще по теме:
«Зенит» может отпустить легионера, купленного 7,5 месяцев назад 12
На защитника «Зенита» появились новые претенденты 1
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины 2
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит Вега Роман
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771685077
зачем его вообще брали - непонятно. при живом сантосе и паспортисте горшкове ему места нет. такое ощущение, что просто нужно было кого-то взять, чтобы был, а не только жерсон. типа 2 трансфера летом провернули, а не один. парень неплохой - но, скорее всего, очутится в оренбурге каком-нибудь.
Ответить
Юбиляр
1771685556
Всё пытаются сбежать из ЗПРФ! Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1771685849
Горшков нормально игрет. Немного тормазит, но картины не портит.
Ответить
Fju-2
1771686481
Из навыков - отличная самонаводящаяся подача. В остальном пока сыроват.
Ответить
Дубина
1771686810
Блохи про него и не помнят уже)) Цыган в паутине на лавке запутался((( ЗПРФ...
Ответить
Дубина
1771686855
Не че новых парочку цыганов притянут за шкварник в помойку((((
Ответить
subbotaspartak
1771688385
...«Зенит» может лишиться еще одного легионера... Освободиться?
Ответить
U+1F596
1771689703
Ну эт понятно---«Газпром» за 2023–2024 годы получил рекордные убытки из-за потери европейского рынка и списания активов. Чистый убыток по МСФО в 2023 г. составил 629 млрд руб., а в 2024 г. — более 1 трлн руб. по РСБУ (более $12 млрд), что стало худшим результатом за 25 лет. Основные причины: снижение экспорта, падение стоимости «Газпром нефти» и рост налогов
Ответить
Номэд
1771690873
Леги от души подоят гаСпром на бабки и сваливают из этого позорного клуба. зпрф
Ответить
Desma
1771701521
Не велика потеря. Чем быстрее Вега уйдёт, тем лучше.
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
7
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
1
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
2
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
5
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
13
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 