У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Ростовом»
Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин предъявил претензии за пропущенный гол к вратарю Александру Максименко. Его поддержали подписчики.
«Дмитриев и Мешок привезли. 2:1. Максименко, почему мячи всегда мимо тебя пролетают?» – написал Борзыкин.
- Максименко – воспитанник «Спартака». Он проводит в клубе всю карьеру.
- В этом сезоне голкипер провел 18 матчей в РПЛ, пропустив 23 гола.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в ОАЭ.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина