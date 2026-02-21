Введите ваш ник на сайте
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко

Вчера, 17:46
13

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Ростовом»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин предъявил претензии за пропущенный гол к вратарю Александру Максименко. Его поддержали подписчики.

«Дмитриев и Мешок привезли. 2:1. Максименко, почему мячи всегда мимо тебя пролетают?» – написал Борзыкин.

  • Максименко – воспитанник «Спартака». Он проводит в клубе всю карьеру.
  • В этом сезоне голкипер провел 18 матчей в РПЛ, пропустив 23 гола.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в ОАЭ.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771685665
там, блин, счёт 5:1 в пользу свинохвостых - претензия вообще забудется.
Ответить
oyabun
1771686208
Кого то ещё удивляет, что Максименко не выручает? Но кто то сверху видимо заставляет любого тренера ставить только его в ворота.
Ответить
алдан2014
1771689293
Довбня тоже привёз,так что максик ещё ни чё сыграл
Ответить
Прокс
1771692763
Жир-пяточкин Борщ..иыкин как всегда у Юбиляра с Дубиной заполярной от ..со..Сал!!!
Ответить
alefreddy
1771707395
пупсу надо искать замену
Ответить
