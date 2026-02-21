Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, почему сорвался обмен игроками между «Локо» и «Крыльями»

Стало известно, почему сорвался обмен игроками между «Локо» и «Крыльями»

Вчера, 11:03

Инсайдер Иван Карпов подробно рассказал о сорвавшемся обмене между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

«В ночь на день все влюбленных Карп поспешил объявить о договоренности между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» по обмену Ильи Олейникова на Данилу Годяева. Условия были следующие: 100 миллионов рублей отправлялось команде Адиева + 21-летний «паровоз» впридачу, которого оценили в 50 млн. Итого сделка оценивалась в 150 миллионов.

Со стороной Ивана, которую представляет агент Тунян, спортблок «Локо» предварительно условился на 50 млн подъемных и зарплату 4,5 мульта в месяц. Однако Борис Ротенберг на финальном этапе заявил, что согласен только на 3 млн + 25 подписной бонус. Это не устроило представителей Олейникова и сделка пошла по одному месту.

Дело в том, что Ротенберг недоволен наличием в команде лишних игроков. По его мнению, сначала нужно решить вопрос с ними, чтобы разгрузить платежную ведомость, а уж потом двигаться по новичкам. Хотя Михаил Галактионов очень просил рук-во подписать этого 27-летнего атакующего универсала (играет справа/слева + в центре и даже форварда)» – написал источник.

  • В этом сезоне Олейников принял участие в 18 матчах за «Крылья Советов», в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
  • Контракт игрока с самарцами рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Олейникова в 1,5 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Олейников Иван Годяев Данила
