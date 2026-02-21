В РПЛ обнаружили российского Моуринью

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев – своеобразный тренер. Я его давно знаю, он ещe при мне в «Спартаке» был переводчиком у Скалы. Он уже тогда переводил не как переводчик, а футбольный менеджер. Его можно назвать нашим российским Жозе Моуринью. И команда сейчас у него своеобразная.

До этого сезона я к нему относился, как и к остальным тренерам, не видел ничего выдающегося. Что-то в других командах не получалось. Но в «Балтике» мы увидели его работу. Может быть, настал его час. Наступил момент, совпало что-то, появились футболисты, которые выдерживают его требования», – сказал Первак.