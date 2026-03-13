Радимов сказал, чего не хватает в игре Максименко

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов прокомментировал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в 2026 году.
«Максименко – хороший вратарь, но, мне кажется, какая‑то психологическая история у него существует. В этом году после рестарта ему не хватает наглости и уверенности, которые у него когда‑то были», – сказал Радимов.
- В этом году Максименко пропустил 10 голов в 3 матчах.
- В этом сезоне 27-летний голкипер провел 20 игр, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 5 встречах.
- «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ 14 марта.
Источник: «Матч ТВ»