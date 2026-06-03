Аршавин: «Абаскаль – проходимец, который на тренера не похож»

Андрей Аршавин высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
– Тебе не кажется, что сейчас много испанских тренеров? Луис Энрике, Артета, Эмери, Фабрегас, Гвардиола. И все, кроме Эмери, в «Барселоне» были, правильно? Артета был?
– Был, был, был. Но еще удивительно, что в самих испанских клубах топовых не испанские тренеры: Симеоне, Флик, Моуринью...
– Значит, не могут договориться испанцы с испанцами. Там, наверное, просто испанцев нету. А не, наоборот, там много испанцев – в «Барселоне».
Помнишь, была эта мода на немецких тренеров? А сейчас на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России? Первая ласточка – Артига.
– Карседо.
– А он испанец, не португалец? Ну это тем более. Сейчас Карседо еще закрепил.
– Ну а до этого еще и Абаскаль.
– Не, ну это проходимец.
– Почему?
– Потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.
– Обманщик?
– Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.