Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Абаскаль – проходимец, который на тренера не похож»

Аршавин: «Абаскаль – проходимец, который на тренера не похож»

Вчера, 00:13
5

Андрей Аршавин высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– Тебе не кажется, что сейчас много испанских тренеров? Луис Энрике, Артета, Эмери, Фабрегас, Гвардиола. И все, кроме Эмери, в «Барселоне» были, правильно? Артета был?

– Был, был, был. Но еще удивительно, что в самих испанских клубах топовых не испанские тренеры: Симеоне, Флик, Моуринью...

– Значит, не могут договориться испанцы с испанцами. Там, наверное, просто испанцев нету. А не, наоборот, там много испанцев – в «Барселоне».

Помнишь, была эта мода на немецких тренеров? А сейчас на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России? Первая ласточка – Артига.

– Карседо.

– А он испанец, не португалец? Ну это тем более. Сейчас Карседо еще закрепил.

– Ну а до этого еще и Абаскаль.

– Не, ну это проходимец.

– Почему?

– Потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.

– Обманщик?

– Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

Еще по теме:
Аршавин честно ответил, завидует ли он Сафонову 12
Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева 15
Мнение Аршавина о финале ЛЧ 1
Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Марк Аврелий!
1780442211
На счет Абаскаля похоже на правду
Ответить
нейтральныйкакникто
1780449101
Согласен , скакать- была была его стихия!!!Но и ты Андрейка , вместе с Владиком не похожи на спецов по развитию в клубе Зенит молодежного футбола!!!Так , сидите , языком треплете - деньги отмываете!!!Где ваша молодёжь?
Ответить
САДЫЧОК
1780463274
Смешной Аршавин. А, хороший у него бездарь и неуч без тренерских знаний Семак! А, если серьёзно-то у рыжего огромные тренерские знания после Барселоны и мне например , понравилось, как он справился со сливом тренера Джикией и гопкомпании.Бронзу взял сходу с деревянным Джикией и др. И кстати рыжий более трех сотен раз набивает мячик-еще неизвестно сможет ли Аршавин набить?!
Ответить
Айболид
1780468815
абидяцца ведь сейчас .
Ответить
Интерес
1780475759
Если в "Спартаке" побывал,то уже "немного тренер".
Ответить
Главные новости
«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости
01:46
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
01:10
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
00:58
1
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
00:15
1
Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову
Вчера, 23:27
1
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
Вчера, 23:11
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Все новости
Все новости
Боксер Бивол оценил планы Дзюбы подраться в ринге
01:25
1
Смородская отреагировала на бедствие в «Локомотиве»
01:17
Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»
Вчера, 22:57
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Новая информация о состоянии попавшего в ДТП Кудряшова
Вчера, 22:29
2
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоДТП с участием Кудряшова
Вчера, 21:35
3
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Генич пожаловался, что ему и его семье желают смерти
Вчера, 21:03
2
Ожидания Смородской от Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 20:55
Обращение уволенного тренера «Зенита»
Вчера, 20:42
8
Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон
Вчера, 20:36
3
Фото«Следите за новостями»: Тюкавин выехал в Санкт-Петербург
Вчера, 20:27
9
«Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за игрока «Сочи»
Вчера, 20:18
8
Фото«Зенит» неожиданно уволил тренера
Вчера, 19:58
12
ФотоИгрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП
Вчера, 19:51
10
«Спартак» назвал еще двух соперников по летним сборам
Вчера, 19:37
6
Известны топ-клубы АПЛ, которые хотели купить Батракова
Вчера, 19:17
4
Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 18:29
12
Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»
Вчера, 17:54
11
«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину
Вчера, 17:49
14
«Зенит» провозгласил себя лучшим клубом Восточной Европы по важному показателю
Вчера, 17:44
17
ВидеоТренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ
Вчера, 16:23
ФотоБывший игрок ЦСКА возглавил киргизский «Дордой»
Вчера, 16:09
5
Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову
Вчера, 15:55
10
Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»
Вчера, 15:21
Новая информация по Сперцяну в «Аль-Ахли»
Вчера, 15:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 