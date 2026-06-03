Аршавин: «Абаскаль – проходимец, который на тренера не похож»

Андрей Аршавин высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– Тебе не кажется, что сейчас много испанских тренеров? Луис Энрике, Артета, Эмери, Фабрегас, Гвардиола. И все, кроме Эмери, в «Барселоне» были, правильно? Артета был?

– Был, был, был. Но еще удивительно, что в самих испанских клубах топовых не испанские тренеры: Симеоне, Флик, Моуринью...

– Значит, не могут договориться испанцы с испанцами. Там, наверное, просто испанцев нету. А не, наоборот, там много испанцев – в «Барселоне».

Помнишь, была эта мода на немецких тренеров? А сейчас на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России? Первая ласточка – Артига.

– Карседо.

– А он испанец, не португалец? Ну это тем более. Сейчас Карседо еще закрепил.

– Ну а до этого еще и Абаскаль.

– Не, ну это проходимец.

– Почему?

– Потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.

– Обманщик?

– Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков.