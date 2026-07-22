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40-летний Очоа завершил карьеру

Сегодня, 05:41
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Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа объявил о завершении футбольной карьеры.

«Я и представить себе не мог, как далеко меня может завести мечта. Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать: Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути.

Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за всe!» – написал Очоа в соцсетях.

  • Очоа на клубном уровне выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард», «Америку», «Салернитану» и АЕЛ.
  • За сборную Мексики провел 153 матча – это третий результат в ее истории.
  • 40-летний голкипер выступал на шести чемпионатах мира.

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Источник: «Бомбардир»
АЕЛ Очоа Гильермо
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zigbert
1784699561
Один из лучших вратарей мира. В его карьере немало ярких матчей.
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