40-летний Очоа завершил карьеру

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа объявил о завершении футбольной карьеры.
«Я и представить себе не мог, как далеко меня может завести мечта. Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать: Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути.
Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за всe!» – написал Очоа в соцсетях.
- Очоа на клубном уровне выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард», «Америку», «Салернитану» и АЕЛ.
- За сборную Мексики провел 153 матча – это третий результат в ее истории.
- 40-летний голкипер выступал на шести чемпионатах мира.
Источник: «Бомбардир»