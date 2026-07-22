40-летний Очоа завершил карьеру

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа объявил о завершении футбольной карьеры.

«Я и представить себе не мог, как далеко меня может завести мечта. Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать: Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути.

Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за всe!» – написал Очоа в соцсетях.