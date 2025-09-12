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Гильермо Очоа
Гильермо Очоа
Завершил карьеру
13 июля 1985 (41), Гвадалахара
#13 | Вратарь
185 см | 78 кг
Мексика
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
Видео
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
Только 4 участника ЧМ-2006 сыграют на ЧМ-2026
3 июня
2
Месси, Роналду и еще один игрок установили новый рекорд чемпионатов мира
3 июня
40-летний Очоа предпочел кипрский клуб российскому
2025.09.12 13:38
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
39-летний вратарь сборной Мексики Очоа нашел новый клуб в Европе
2024.09.03 09:13
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
Очоа в матче с «Интером» повторил рекорд сезона Серии А
2023.04.08 11:38
Очоа надеется стать 1-м футболистом, сыгравшим на 6 ЧМ
2022.12.30 14:32
1
Фото
Вратарь сборной Мексики Очоа перешел в клуб Серии А
2022.12.23 13:27
Красивый футбол
Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022
2022.11.26 14:14
11
Очоа – первый мексиканец, отразивший пенальти на ЧМ
2022.11.23 04:16
2
Видео
Левандовски не забил пенальти в матче с Мексикой. 37-летний Очоа отбил удар поляка
2022.11.22 20:18
7
Хименес – лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок
2019.07.08 10:55
Очоа: «Хочу вернуться в Примеру»
2018.09.21 07:43
2
«Наполи» выбирает между Оспиной и Очоа
2018.08.08 11:32
5
Агент Очоа ведет переговоры с «Бока Хуниорс»
2018.07.23 07:15
2
Зобнин совершил больше всех перехватов на ЧМ-2018
2018.07.16 13:19
15
Зобнин пробежал 62 километра на ЧМ-2018. Это лучший показатель турнира
2018.07.09 14:27
11
У Куртуа, Акинфеева и Очоа по девять сейвов в одном матче на ЧМ-2018. Это рекорд турнира
2018.07.07 00:46
5
Акинфеев – третий по отраженным ударам на ЧМ-2018
2018.07.04 09:04
8
Фото
Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat
2018.06.20 16:44
10
Агент Очоа: «Гильермо был бы рад переходу в «Наполи». Он хотел бы поработать с Анчелотти»
2018.06.19 21:30
4
Чичарито – о вечеринке с проститутками: «Хочу рассказать, как все было на самом деле»
2018.06.12 07:32
10
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Десять футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018
2018.06.06 08:34
44
Очоа подписал контракт с бельгийским «Стандардом»
2017.07.09 22:22
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Очоа считает, что в матче против Португалии сделал все от себя зависящее
2017.07.02 18:30
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Очоа признан лучшим игроком матча Португалия – Мексика
2017.07.02 17:47
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