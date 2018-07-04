Акинфеев – третий по отраженным ударам на ЧМ-2018

Про Очоа сказать не могу, помню лишь по хорошему выступлению на ЧМ 4 года назад.
А вот Каспер Шмейхель, за кем внимательно слежу, действительно прекрасный вратарь. Один из лучших в мире, если не лучший вообще. Де хеи и Нойеры просто распиарены: топ-сборные, топ-клубы, топ-контракты. Каспер же играет в клубе-середнячке и за не самую сильную сборную, но и там умудряется феерить. Очень стабильный и практически без слабых мест.
Ну а что он не в топ-клубе - фигня. Зато в Лестере он - бог, как и в сборной.
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев за четыре первых матча чемпионата мира-2018 отразил 14 ударов по своим воротам.
Такой показатель позволил ему разделить третье место с японским голкипером Эиджи Кавашимой после завершения первого раунда плей-офф турнира. Лучшим в этом списке является мексиканец Гильермо Очоа – на его счету 25 сэйвов. Второе место занимает датчанин Каспер Шмейхель – 21 сэйв.