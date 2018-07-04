Акинфеев – третий по отраженным ударам на ЧМ-2018

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев за четыре первых матча чемпионата мира-2018 отразил 14 ударов по своим воротам.

Такой показатель позволил ему разделить третье место с японским голкипером Эиджи Кавашимой после завершения первого раунда плей-офф турнира. Лучшим в этом списке является мексиканец Гильермо Очоа – на его счету 25 сэйвов. Второе место занимает датчанин Каспер Шмейхель – 21 сэйв.