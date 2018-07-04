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    Акинфеев – третий по отраженным ударам на ЧМ-2018

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев за четыре первых матча чемпионата мира-2018 отразил 14 ударов по своим воротам.

    Такой показатель позволил ему разделить третье место с японским голкипером Эиджи Кавашимой после завершения первого раунда плей-офф турнира. Лучшим в этом списке является мексиканец Гильермо Очоа – на его счету 25 сэйвов. Второе место занимает датчанин Каспер Шмейхель – 21 сэйв.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 09:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 июля 2018, 07:29

      Про Очоа сказать не могу, помню лишь по хорошему выступлению на ЧМ 4 года назад.
      А вот Каспер Шмейхель, за кем внимательно слежу, действительно прекрасный вратарь. Один из лучших в мире, если не лучший вообще. Де хеи и Нойеры просто распиарены: топ-сборные, топ-клубы, топ-контракты. Каспер же играет в клубе-середнячке и за не самую сильную сборную, но и там умудряется феерить. Очень стабильный и практически без слабых мест.
      Ну а что он не в топ-клубе - фигня. Зато в Лестере он - бог, как и в сборной.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:24

      Очоа действительно, вратарь высокого класса.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 12:31

      Я вообще ни одного сейва Нарика не видел. Было пару раз, когда он отбивал на ногу сопернику.

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 4 июля 2018, 11:38

      это говорит о дырявой защите а не о мастерстве вратаря

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 июля 2018, 10:30

      Боюсь, в последнем матче хорваты ему подпортят статистику

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 10:16

      А из оставшихся то он первый!!!

      0
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      Рейтинг: +73

      Оборонщик 4 июля 2018, 09:10

      Для нас Игореша №1!

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 июля 2018, 09:10

      Приятно видеть Игоря в списке, но ещё приятнее видеть Очоа, Шмейхеля и Кавашиму, реально хороших вратарей, а не распиаренных, пускающих пенки Де Хей и Нойеров..

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