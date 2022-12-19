Сборная Дании по футболу

- 2 января
- 21:56 Фото «Хоффенхайм» арендовал нападающего сборной Дании 1
- 19 декабря 2022
- 20:17 Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe 5
- 1 декабря 2022
- 12:46 Колосков назвал причину провала сборной Дании на ЧМ-2022 1
- 11:58 Тренер Дании ответил, повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара 4
- 30 ноября 2022
- 23:10 Гришин: «Ставил, что Дания выйдет из группы с первого места» 1
- 20:34 Видео Тысячи австралийцев смотрели матч с Данией на площади Мельбурна. Команда вышла в плей-офф 3
- 20:22 Сборная Австралии установила личный рекорд
- 19:54 ЧМ-2022. Австралия обыграла Данию (1:0) и вышла в плей-офф. Датчане заняли последнее место в группе 14
- 17:07 Австралия – Дания: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 15:49 Австралия – Дания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября
- 15:48 Где и во сколько смотреть матч Австралия – Дания: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 14:16 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина встретится с Польшей, Дания – с Австралией
- 27 ноября 2022
- 12:39 Дешам: «Не переживал о проклятии чемпионов мира»
- 05:34 Мостовой спрогнозировал, кто станет лучшим игроком ЧМ-2022 2
- 26 ноября 2022
- 22:11 Мбаппе – 2-й француз с голами в 3 матчах ЧМ подряд
- 21:54 Сборная Франции установила личный рекорд 1
- 20:56 ЧМ-2022. Франция благодаря дублю Мбаппе победила Данию (2:1) и вышла в плей-офф 9
- 20:45 Мбаппе опередил Анри по голам на ЧМ и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022
- 19:00 Франция – Дания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября
- 17:50 Франция – Дания: стартовые составы на матч ЧМ-2022 1
- 17:12 Где и во сколько смотреть матч Франция – Дания: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 24 ноября 2022
- 01:35 Полузащитник сборной Дании пропустит остаток ЧМ-2022