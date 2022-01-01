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Дания
Состав
Состав сборной Дании по футболу
Лига наций
Стадион:
Паркен
Сайт:
http://www.dbu.dk
Тренер:
Брайан Ример
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
16
Хермансен М.
Вест Хэм
Вра
26
€ 15 млн
17
Доргу П.
Манчестер Юнайтед
Защ
21
€ 35 млн
2
Андерсен Й.
Фулхэм
Защ
30
€ 20 млн
6
Кристенсен А.
Барселона
Защ
30
€ 8 млн
18
Бах А.
Бенфика
Защ
28
€ 7 млн
5
Меле Й.
Вольфсбург
Защ
29
€ 7 млн
23
Хейбьерг П.
Марсель
Пол
31
€ 15 млн
10
Эриксен К.
Вольфсбург
Пол
34
€ 2.5 млн
12
Фрохольдт В.
Порту
Нап
20
€ 50 млн
19
Хег К.
Селтик
Нап
25
€ 12 млн
11
Осула В.
Ньюкасл
Нап
23
€ 28 млн
22
Йоргенсен Ф.
Страсбур
Вра
24
€ 15 млн
1
Юнгдаль А.
Вестерло
Вра
24
€ 3.5 млн
21
Бак Йенсен В.
Мидтьюлланд
Защ
22
€ 4 млн
3
Провстгор О.
Лацио
Защ
23
€ 16 млн
4
Хегсберг Л.
Страсбур
Защ
20
€ 18 млн
13
Кристенсен Р.
Мидтьюлланд
Защ
29
€ 10 млн
7
T.
Тулуза
Пол
-
14
Стаге Й.
Вердер
Пол
29
€ 14 млн
20
Гренбек А.
Гамбург
Пол
25
€ 5 млн
8
Дагхим А.
Хоффенхайм
Нап
20
€ 7.5 млн
9
Хойлунд Р.
Наполи
Нап
23
€ 60 млн
15
Тренсков Я.
Херенвен
Нап
25
€ 7.5 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 6
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