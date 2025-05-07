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Дания. Суперлига
Команды
Нордшелланд
€ 18 млн
Нордшелланд
Фарум
Дания. Суперлига
Стадион:
Фарум Парк
Сайт:
http://www.fcn.dk
Тренер:
Флемминг Педерсен
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Таблица
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Нордшелланд» – «Валюр»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Челси» рассматривает шесть полузащитников на замену Энцо Фернандесу
26 июня
Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова
2025.05.07 21:26
3
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
2025.03.08 10:20
Фото
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
2024.02.10 13:50
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
2023.12.15 09:15
2
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
2023.12.01 12:58
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
2023.10.07 13:24
Фото
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
2023.01.12 23:46
3
«Бенфика» подпишет «нового Холанда»
2023.01.11 21:45
Фото
«Локомотив» и «Крылья Советов» вошли в топ-20 самых молодых команд мира
2022.09.26 23:29
Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»
2022.02.05 23:18
10
Товарищеский матч. ЦСКА минимально победил «Нордшелланд» благодаря голу Набабкина
2022.02.05 18:45
3
Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Аякс» с минимальным счетом, «Аталанта» Миранчука разгромила «Мидтьюлланд»
2020.10.22 00:14
2
Фото
Эссьен стал тренером «Нордшелланда»
2020.09.09 14:15
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Нордшелланд», «Динамо» – узбекистанский «Металлург» и другие результаты
2020.02.05 21:25
Нападающий «Нордшелланда» Олсен отказался от перехода в ЦСКА
2019.06.22 17:32
12
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Бейджин», ЦСКА обыграл «Нордшелланд»
2019.01.29 21:07
3
Фото
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Нордшелландом», Муса забил гол
2018.02.02 19:52
18
Полузащитник «Боруссии» Мор перейдет в «Интер»
2017.08.04 20:22
1
Агент Максе подтвердил интерес со стороны «Зенита»
2016.12.22 15:20
2
Источник: Максе может продолжить карьеру в «Зените»
2016.12.22 14:21
4
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Мора
2016.06.07 16:59
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