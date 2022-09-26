- 12 января
- 23:46 Фото «Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда» 3
- 11 января
- 21:45 «Бенфика» подпишет «нового Холанда»
- 26 сентября 2022
- 23:29 Фото «Локомотив» и «Крылья Советов» вошли в топ-20 самых молодых команд мира
- 5 февраля 2022
- 23:18 Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен» 10
- 18:45 Товарищеский матч. ЦСКА минимально победил «Нордшелланд» благодаря голу Набабкина 3
- 22 октября 2020
- 00:14 Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Аякс» с минимальным счетом, «Аталанта» Миранчука разгромила «Мидтьюлланд» 2
- 9 сентября 2020
- 14:15 Фото Эссьен стал тренером «Нордшелланда»
- 5 февраля 2020
- 21:25 Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Нордшелланд», «Динамо» – узбекистанский «Металлург» и другие результаты
- 22 июня 2019
- 17:32 Нападающий «Нордшелланда» Олсен отказался от перехода в ЦСКА 13
- 29 января 2019
- 21:07 Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Бейджин», ЦСКА обыграл «Нордшелланд» 3
- 27 января 2019
- 18:22 Фото ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами 3
- 2 февраля 2018
- 19:52 Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Нордшелландом», Муса забил гол 18
- 4 августа 2017
- 20:22 Полузащитник «Боруссии» Мор перейдет в «Интер» 1
- 22 декабря 2016
- 15:20 Агент Максе подтвердил интерес со стороны «Зенита» 2
- 14:21 Источник: Максе может продолжить карьеру в «Зените» 4
- 7 июня 2016
- 16:59 Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Мора