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    Назван лучший игрок недели в Лиге конференций

    УЕФА определил лучшего игрока недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Им стал 22-летний нападающий датского «Нордшелланда» Беньямин Нюгрен. Шведский форвард в четверг забил два мяча в ворота «Лудогорца», а его команда одержала победу со счетом 7:1.

    В списке номинантов были ещe три нападающих: Джошуа Кинг из «Фенербахче», Венсан Абубакар из «Бешикташа» и Тарик Тиссудали из «Гента».

    • В 1-м туре Лиги конференций лучшим игроком был полузащитник боснийского «Зриньски» Звеномир Кожулж.

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    Источник: УЕФА

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    07.10.2023 13:24
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