Назван лучший игрок недели в Лиге конференций

УЕФА определил лучшего игрока недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Им стал 22-летний нападающий датского «Нордшелланда» Беньямин Нюгрен. Шведский форвард в четверг забил два мяча в ворота «Лудогорца», а его команда одержала победу со счетом 7:1.

В списке номинантов были ещe три нападающих: Джошуа Кинг из «Фенербахче», Венсан Абубакар из «Бешикташа» и Тарик Тиссудали из «Гента».