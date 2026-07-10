Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций

Защитник «Пюника» Михаил Коваленко забил гол в гостевом матче 1-го отборочого раунда Лиги конференций с «Марсашлокком».

Россиянин отправил мяч в сетку ворот мальтийского клуба на 65-й минуте, установив окончательный счет в игре – 3:0 в пользу команды из Армении.

31-летнего воспитанника «Зенита» Коваленко заменили на 69-й минуте. Другой россиянин в составе «Пюника» полузащитник Даниил Куликов провел полный матч, но не отметился результативными действиями.

Ответная игра пройдет 16 июля.