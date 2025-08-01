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Армения. Премьер-лига
Команды
Пюник
Даниил Куликов
€ 600 тыс
Даниил Куликов
Пюник
24 июня 1998 (28)
#25 | Полузащитник
178 см | 66 кг
Россия
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Новости
Трансферы
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
Двукратный обладатель Кубка России продлил контракт с зарубежным клубом
18 июня
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
2025.08.01 10:53
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Двое россиян помогли минскому «Динамо» защитить чемпионский титул
2024.11.25 22:19
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
2024.09.06 09:00
2
Фото
Минское «Динамо» подписало экс-игрока «Локомотива», выступавшего в ЛЧ
2024.08.30 12:07
2
Фото
Куликов после расторжения контракта с «Локомотивом» выбрал новую команду
2024.02.14 18:51
1
Фото
«Локомотив» расстался с 25-летним полузащитником
2024.02.14 12:31
5
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
2024.02.06 15:29
2
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
2024.02.05 11:34
«Торпедо» близко к подписанию двух игроков «Локомотива»
2024.02.04 14:14
Галактионов объяснил отсутствие Куликова и Рыбчинского на сборах «Локомотива»
2024.01.12 13:18
В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Куликову из «Локомотива»
2024.01.05 09:37
Два клуба РПЛ заинтересованы в трансфере Куликова из «Локомотива»
2024.01.04 12:52
1
Названы три игрока, которых «Локомотив» не возьмет на первый сбор
2023.12.18 12:37
1
«Балтика» хочет подписать трех игроков «Локомотива»
2023.11.27 11:22
«Балтика» нацелилась на Сутормина и еще двух россиян
2023.11.24 16:29
4
«Локомотив» хочет вернуть Мухина; Марадишвили и Куликов могут покинуть клуб
2023.04.30 13:19
2
Куликов: «Спартак» не удивил «Локомотив». У нас высокие шансы пройти дальше»
2023.02.23 18:59
6
Куликов: «Хочется верить, что теперь «Локомотив» вылезет из зоны стыков»
2022.10.19 18:25
«Хотелось бы, чтобы Семин вернулся». Куликов – о новом тренере «Локомотива»
2022.10.17 21:25
Куликов: «Циннбауэр не дал мне никакого опыта»
2022.10.17 20:00
Куликов: «От побега Гисдоля было негодование. Просто взял и кинул «Локомотив»
2022.04.23 13:52
2
Полузащитник «Локо» Куликов: «Если перейдем в Азию, там можно будет все повыигрывать»
2022.04.23 12:37
10
Полузащитник «Локо» Куликов мечтает перейти в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»
2022.04.23 09:59
2
Куликов: «Локомотив» станет чемпионом России в этом сезоне»
2021.11.18 12:57
28
1
2
Главные новости
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
12
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
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