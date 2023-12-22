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Главные новости
1 февраля
19:32
Тикнизян оценил влияние жены-телеведущей на свою игру
19:19
Кузьмичев: «Трансфер Тикнизяна в «Зенит» еще возможен»
1
31 января
22:50
Жена Тикнизяна рассказала, к чему ревнует мужа
1
24 января
21:51
Стало известно, на каком этапе сейчас трансфер Тикнизяна в «Зенит»
4
20:21
Видео
Тикнизян в ОАЭ пересекся с ЦСКА – Федотов и Обляков пошутили о переходе Наира в «Зенит»
1
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Все новости
1 февраля
19:32
Тикнизян оценил влияние жены-телеведущей на свою игру
19:19
Кузьмичев: «Трансфер Тикнизяна в «Зенит» еще возможен»
1
31 января
22:50
Жена Тикнизяна рассказала, к чему ревнует мужа
1
27 января
12:01
Видео
Байрамян посетил во время сборов в Дубае концерт Басты
24 января
21:51
Стало известно, на каком этапе сейчас трансфер Тикнизяна в «Зенит»
4
20:21
Видео
Тикнизян в ОАЭ пересекся с ЦСКА – Федотов и Обляков пошутили о переходе Наира в «Зенит»
1
23 января
22:22
Ловчев прокомментировал скорый трансфер Тикнизяна в «Зенит»
5
22:12
«Зенит» – о трансфере Тикнизяна: «На полпути»
3
21:00
Журналист Егоров: «Переход Тикнизяна в «Зенит» – это прыжок в бетонную стену головой вперед»
20
19:06
Тикнизян перешел в «Зенит» («Это футбол, брат!»)
56
19:02
«Локомотив» подтвердил переговоры по Тикнизяну
15:35
Агент Смирнов: «Тикнизян так хотел в Европу, что выбрал деньги»
6
14:43
Стало известно, сколько Тикнизян будет зарабатывать в «Зените»
17
22 января
16:37
Стало известно, готов ли «Локо» продать Тикнизяна «Зениту»
7
9 января
16:46
«Сочи» согласовал трансфер игрока сборной Армении
7
8 января
14:16
Видаль оскорбил Мхитаряна
2
22 декабря 2023
19:14
Фото
Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска
9
21 декабря 2023
01:12
«Шашлычники, мангал взяли?»: Тикнизян рассказал, как Дзюба шутит в «Локомотиве»
4
20 декабря 2023
18:04
Тикнизян: «Иногда Пиняев убегает после шуток Дзюбы и плачет, ха-ха»
1
16:15
Фото
Жена Тикнизяна выложила сочное фото из отпуска
4
15:59
Тикнизян считает, что «Локомотив» переплатил за его трансфер
15:21
Тикнизян рассказал, почему предпочел сборную Армении России
1
17 декабря 2023
14:01
Тикнизян не согласился со своей стоимостью на Transfermarkt
3
15 декабря 2023
19:04
Сперцян попросил «Краснодар» купить Севикяна
13
10 декабря 2023
23:27
Сперцян прокомментировал ассист в матче с ЦСКА
3
8 декабря 2023
21:23
Видео
Тикнизян – после матча с «Уралом»: «Идем греться»
6 декабря 2023
18:05
Экс-спартаковец объяснил свое желание стать президентом Федерации футбола Армении
22 ноября 2023
14:31
Экс-спартаковец Озбилиз завершил карьеру в 33 года – известны его дальнейшие планы
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