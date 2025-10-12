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Армения. Премьер-лига
Команды
Арарат
€ 125 тыс
Арарат
Ереван
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Республиканский
Сайт:
http://www.fcararat.am/eng
Тренер:
Гагик Симонян
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
2025.10.12 13:15
2
Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:31
Фото
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
2024.12.12 00:25
3
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
2022.10.22 20:11
3
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
2022.10.14 12:22
2
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
2020.05.20 15:50
1
«Чемпионат»: Колыванов с большой долей вероятности покинет «Арарат» после трех месяцев работы
2020.04.12 14:19
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Арарат», встреча проходила в закрытом режиме
2020.02.16 15:57
29
Фото
«Спартак» сходил на море перед матчем с «Араратом»
2020.02.16 13:29
1
Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат»
2020.01.06 18:10
2
Директор «Арарата»: «Ценим заслуги Макеева в «Спартаке»
2019.07.06 18:27
1
Экс-игрок «Спартака» Макеев перешел в «Арарат»
2019.07.05 13:14
Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»
2019.06.26 16:55
23
Вратарь «Арарата-2» погиб в перестрелке в Ереване. Ему было 23 года
2019.04.16 17:43
3
«Это фальшивка. Игроков запугали увольнением». Зване объяснил письмо-опровержение «Арарата»
2019.03.31 11:58
Армянская полиция начала расследование по заявлению темнокожего игрока «Арарата» об избиении тренером
2019.03.31 07:55
Фото
16 игроков и тренеров «Арарата» подписались под опровержением слов Зване об избиении тренером
2019.03.31 07:20
6
Тренер «Арарата»: «Обвинивший меня в избиении Зване ленивый, вор и лжец»
2019.03.31 06:47
1
«Глупый, бесполезный, черный». Темнокожий игрок «Арарата» обвинил тренера в избиении
2019.03.31 06:15
5
Товарищеские матчи. «Ростов» вырвал ничью у норвежской «Волеренги», «Урал» проиграл «Арарату»
2019.02.12 22:26
«Арарат», «Чертаново» и «Афипс» не получили лицензии ФНЛ
2018.05.14 22:04
2
Лебеденко: «Есть предложения из ФНЛ, но я пока не определился»
2018.02.02 14:55
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с «Пястом» и другие результаты российских клубов
2018.01.29 20:01
11
Павлюченко и «Арарат» расторгли контракт
2017.11.17 12:56
15
Григорян: «Не думаю, что моей родине нужен Кубок России»
2017.08.28 11:39
27
Павлюченко, забивший в пяти матчах подряд, получил травму в игре с «Балтикой»
2017.08.23 20:00
Павлюченко посетовал на бетонное поле в Красногорске
2017.07.19 21:37
6
"Краснодар" в контрольном матче обыграл "Арарат"
2015.07.15 20:49
53
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