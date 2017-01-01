Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о необходимости увеличения числа команд в РПЛ. Он предложил предложить в Премьер-лигу клубы из Армении и Казахстана.

Ранее 15 из 16-ти клубов РПЛ поддержали расширение состава участников лиги до 18-ти с сезона-2020/21.

– По расширению лиги что скажете?

– Это надо делать обязательно. Мы играем мало матчей. Когда вы в прессе начинаете перемалывать кости, что и так плохое финансовое состояние. Вы бы спросили, и Дюков сказал бы, что у нас есть желание белорусский клуб пригласить. Или казахстанский, армянский.

– Допускаете, что в будущем в наш чемпионат примут клубы из-за рубежа?

– Да. По типу английской премьер-лиги. Есть Великобритания. Это отдельные страны, но они играют в одном турнире. Я не за возврат советского чемпионата. Вы правильно пишете, что если сейчас поднять два клуба из ФНЛ, то опять начнется непонятно что. Здесь я согласен. Есть ереванский «Арарат», хороший, серьезный клуб. Тот же «Кайрат», «Астана», где есть частные хозяева. Не какие-то бюджетные силы подтягивать.

Медведев – о расширении РПЛ: «Идея хорошая. Но нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду»

Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»