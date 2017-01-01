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    Гинер: «РПЛ надо обязательно расширять. Есть хороший клуб «Арарат», тот же «Кайрат», «Астана»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о необходимости увеличения числа команд в РПЛ. Он предложил предложить в Премьер-лигу клубы из Армении и Казахстана.

    Ранее 15 из 16-ти клубов РПЛ поддержали расширение состава участников лиги до 18-ти с сезона-2020/21.

    – По расширению лиги что скажете?

    – Это надо делать обязательно. Мы играем мало матчей. Когда вы в прессе начинаете перемалывать кости, что и так плохое финансовое состояние. Вы бы спросили, и Дюков сказал бы, что у нас есть желание белорусский клуб пригласить. Или казахстанский, армянский.

    – Допускаете, что в будущем в наш чемпионат примут клубы из-за рубежа?

    – Да. По типу английской премьер-лиги. Есть Великобритания. Это отдельные страны, но они играют в одном турнире. Я не за возврат советского чемпионата. Вы правильно пишете, что если сейчас поднять два клуба из ФНЛ, то опять начнется непонятно что. Здесь я согласен. Есть ереванский «Арарат», хороший, серьезный клуб. Тот же «Кайрат», «Астана», где есть частные хозяева. Не какие-то бюджетные силы подтягивать.

    Медведев – о расширении РПЛ: «Идея хорошая. Но нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду»

    Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4105

      subbotaspartak 8 минут назад

      Как очередные субъекты в состав России войдут,
      Все лиги до РПЛ пройдут,
      Может и будут тут.

      0
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      Рейтинг: +612

      Аден 25 минут назад

      а ежели Кайрат, Астана или арарат займут последние места, они, что автоматом будут оставаться в РПЛ? Нах это нужно. Своих надо подымать и развивать. Пущай например Газапром поделиться ( ведёт же добычу газа в Томской области) с Томью например, а не только Шальке да бзенит финансирует.

      1
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      Рейтинг: +433

      19831170 28 минут назад

      Это даже очень не плохая мысль,было бы любопытно посмотреть.

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      Рейтинг: +4930

      prezent2017 29 минут назад

      Это нереализуемо. Чемпионы и призеры этих стран потеряют возможность играть в ЛЕ и ЛЧ.

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      Рейтинг: +433

      19831170 > prezent2017 28 минут назад

      С какого?

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