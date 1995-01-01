Медведев – о расширении РПЛ: «Идея хорошая. Но нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает хорошей идею расширения РПЛ, но при этом назвал ряд условий, при которых она может быть осуществима.

Сегодня все клубы, кроме «Спартака», проголосовали за увеличение количества участников Премьер-лиги.

«Нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду. Поле должно полностью соответствовать стандартам: «Динамо» на новом стадионе не могло сыграть несколько месяцев, хотя Москва является не самым холодным регионом.

Поэтому при условии, что все требования будут выполнены – финансовые гарантии не на один, а на пять лет минимум, полная уверенность, что поле будет пригодно, а для болельщиков будут полностью комфортные условия нахождения, – только тогда можно голосовать.

Давайте посмотрим, как условия будут выполняться. В целом же идея увеличения чемпионата и числа матчей хорошая», – сказал Медведев.

Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд