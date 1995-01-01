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    Медведев – о расширении РПЛ: «Идея хорошая. Но нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает хорошей идею расширения РПЛ, но при этом назвал ряд условий, при которых она может быть осуществима.

    Сегодня все клубы, кроме «Спартака», проголосовали за увеличение количества участников Премьер-лиги.

    «Нельзя плодить клубы, которые будут перебиваться с хлеба на воду. Поле должно полностью соответствовать стандартам: «Динамо» на новом стадионе не могло сыграть несколько месяцев, хотя Москва является не самым холодным регионом.

    Поэтому при условии, что все требования будут выполнены – финансовые гарантии не на один, а на пять лет минимум, полная уверенность, что поле будет пригодно, а для болельщиков будут полностью комфортные условия нахождения, – только тогда можно голосовать.

    Давайте посмотрим, как условия будут выполняться. В целом же идея увеличения чемпионата и числа матчей хорошая», – сказал Медведев.

    Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

    Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +238

      Вальдемар IV 6 минут назад

      сказал сидя на газовой трубе, сначала дербанят регионы, потом жалуются на уровень этих клубов

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      Рейтинг: +37

      ajax707 14 минут назад

      на 10 клубов игроков не набрать, а тут 18, выйдем на уровень сан марино

      0
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      Рейтинг: +29500

      portero 15 минут назад

      то есть не спортивный принцип , а кто больше денег даст чинушам РПЛ тому и разрешат???? типо признают соответствие каким то нормам

      0
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      Рейтинг: +547

      klim2m 17 минут назад

      Легко пи здеть когда на утро есть хлеб с маслом ))

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