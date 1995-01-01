Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев официально подтвердил, что РПЛ согласилась увеличить количество своих участников до 18-ти. Об этом сообщил в телеграме главный редактор спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов.

Сегодня стало известно, что 15 из 16-ти клубов Премьер-лиги выступили за ее расширение.

«При расширении РПЛ до 18-ти команд должно более раннее начало чемпионата и более позднее окончание. Плюс необходимо решить вопрос зимних игр в холодных регионах», – сказал Бабаев.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд в РПЛ до 18-ти с сезона-2020/21.