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    Бабаев подтвердил, что РПЛ согласилась на расширение до 18 команд

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев официально подтвердил, что РПЛ согласилась увеличить количество своих участников до 18-ти. Об этом сообщил в телеграме главный редактор спортивной дирекции «Первого канала» Василий Конов.

    Сегодня стало известно, что 15 из 16-ти клубов Премьер-лиги выступили за ее расширение.

    «При расширении РПЛ до 18-ти команд должно более раннее начало чемпионата и более позднее окончание. Плюс необходимо решить вопрос зимних игр в холодных регионах», – сказал Бабаев.

    Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд в РПЛ до 18-ти с сезона-2020/21.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6642

      parevg 11 минут назад

      Вы сначала научитесь календарь составлять нормально, чтобы не играть летом на юге и зимой не севере, а вот тогда, можно и задуматься над расширением, задуматься а не расширять.

      0
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      Рейтинг: +85

      olmok 14 минут назад

      у нас и так нечего смотеть еле бегают и не попадают в ворота - а вы хотите добавить?

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      Рейтинг: +188

      Ашет Арбузян 15 минут назад

      опоздали с этим расширением
      Нужно было расширять в 00-ых. Когда по всем дивизионам команд БЫЛО БОЛЬШЕ

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      Рейтинг: +963

      mamba9090909 26 минут назад

      А к чему увеличивать? Моё мнение, надо не увеличивать число команд в РПЛ, а увеличивать качество футбола. Улучшать школы футбола, профессионализм тренеров, возродить детские турниры, на высоком уровне. Чтобы у пацанов стимул был к профессиональному росту. Ну увеличим мы число команд, и что? Качество футбола улучшится? Сомневаюсь.

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      Рейтинг: +961

      Фанат Рубина 32 минуты назад

      и правильно..
      а если спартаку не нравится пусть пи***ет в чемп крыма или казахстана.
      там они на вечно забронируют место чемпиона

      0
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      Рейтинг: +4672

      piligrim1986 33 минуты назад

      маразм крепчал

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