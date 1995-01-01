Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

Надо выступать не против РАСШИРЕНИЯ, а против СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ - эксклюзивной, зацикленной на нескольких высавочно-показных столичных командах!
Всем понятно, что и Лукойл и Газпром и прочие временные и постоянные "спонсоры" дают деньги клубам в ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ!
Политическая заача: "ШОУ МАСТ ГОУ ОН"
Так и надо ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ПУТЁМ БОЛЕЕ РОВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТХ ИЛИ ЕЩЁ БОЛЬШИХ СРЕДСТВ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ВСЕЙ РПЛ.
По типу НХЛ!
Кому будет хуже от того, что в Самаре или Перми или Ростове или Красноярске или Екатеринбурге или в Волгограде или в Нижнем ...будут составы, реально конкурирующие с москвачами или питерами??
«Спартак» стал единственным клубом, который выступил против расширения количества команд в РПЛ с 16-ти до 18-ти.
Остальные 15 клубов на сегодняшнем общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников Премьер-лиги.
Также они высказали особое мнение по финансам и инфраструктуре клубов РПЛ.
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что расширение Премьер-лиги – экономическая глупость.
Недавно стало известно, что РФС обсудит вопрос об увеличении количества команд в РПЛ в сезоне-2020/21.
Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»