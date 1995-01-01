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    Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

    «Спартак» стал единственным клубом, который выступил против расширения количества команд в РПЛ с 16-ти до 18-ти.

    Остальные 15 клубов на сегодняшнем общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников Премьер-лиги.

    Также они высказали особое мнение по финансам и инфраструктуре клубов РПЛ.

    Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что расширение Премьер-лиги – экономическая глупость.

    Недавно стало известно, что РФС обсудит вопрос об увеличении количества команд в РПЛ в сезоне-2020/21.

    Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии47
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      Рейтинг: +2936

      ivan-football-fan 18 минут назад

      Надо выступать не против РАСШИРЕНИЯ, а против СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ - эксклюзивной, зацикленной на нескольких высавочно-показных столичных командах!
      Всем понятно, что и Лукойл и Газпром и прочие временные и постоянные "спонсоры" дают деньги клубам в ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ!
      Политическая заача: "ШОУ МАСТ ГОУ ОН"
      Так и надо ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ПУТЁМ БОЛЕЕ РОВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТХ ИЛИ ЕЩЁ БОЛЬШИХ СРЕДСТВ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ВСЕЙ РПЛ.
      По типу НХЛ!
      Кому будет хуже от того, что в Самаре или Перми или Ростове или Красноярске или Екатеринбурге или в Волгограде или в Нижнем ...будут составы, реально конкурирующие с москвачами или питерами??

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      Рейтинг: +4377

      BRO_football 25 минут назад

      А что случилось? Спартак боится конкуренции от провинциальных клубов, с которыми можно случайно потерять очки?

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      Рейтинг: +246

      Вальдемар IV 30 минут назад

      странно что все даже нищие уфа ростов

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      Рейтинг: +207

      klimovich > Вальдемар IV 15 минут назад

      Так им выгодно, что шансов вылететь как минимум в сезон перед расширением почти не будет.

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      Рейтинг: +300

      Ивантеевец 33 минуты назад

      Бл..дь в наше долбаное время у меня было две отдушины: футбол и рыбалка. Первое похоже накрылось. Какие на ..уй 18 команд??? У на с каждый год умирает минимум пара клубов. Смотреть на агонизирующие Анжи, Томь, Тосно охренеть как интересно. Настолько откровенно срать на болельщиков, чтобы решить свои вопросы - это уже за гранью. А давайте до 20 увеличим. И где-нибудь три-четыре тура будем проводить в Новосибе или Красноярске числа так с 10 декабря по 25? А что, когда календарь составляли было же тепло...

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      Рейтинг: +963

      mamba9090909 38 минут назад

      А к чему увеличивать? Моё мнение, надо не увеличивать число команд в РПЛ, а увеличивать качество футбола. Улучшать школы футбола, профессионализм тренеров, возродить детские турниры, на высоком уровне. Чтобы у пацанов стимул был к профессиональному росту. Ну увеличим мы число команд, и что? Качество футбола улучшится? Сомневаюсь.

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      Рейтинг: +1160

      x-x-x-x-x 38 минут назад

      Смотрите как было в Испании, два клуба всех рвало и не было конкурентов а сейчас? Атлетико и Севилья тоже стали сильнее да и остальные играют лучще чем раньше.это как сказал Семионе- я бы с Реалом и Барсой каждый день играл. От этого мои игроки повысили бы уровень.

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      Рейтинг: +1160

      x-x-x-x-x 43 минуты назад

      Это шаг вперед но проблема утыкается во взятки .если их минимизировать и отменить лимит то думаю все будет только улучщаться. Ах да чтобы коррупцию устронить поможет только смена власти. И тогда адекватные если придут то отменят все что эти натворили и снимут снкции. Жизнь народа наладиться и они захотять

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      Рейтинг: +853

      Etiainen 46 минут назад

      Страна большая у нас, правильно всё равно

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      Рейтинг: +4042

      subbotaspartak 59 минут назад

      Меня интересуют поля в декабре и марте,
      Будем играть с азартом?

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      Рейтинг: +1522

      TOL47 1 час назад

      Если команды внизу настолько слабы, почему наши так называемые лидеры не кладут по 5-6 мячей им. Крупные победы исключения, пусть футболисты поиграют побольше. Ну играть желательно летом побольше

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      Рейтинг: +936

      almanev > TOL47 55 минут назад

      Потому что низ таблицы с фаворитами всегда играет в оборону, а разрушать всегда проще.

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