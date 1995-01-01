Против расширения РПЛ выступил только «Спартак». Остальные клубы проголосовали «за»

«Спартак» стал единственным клубом, который выступил против расширения количества команд в РПЛ с 16-ти до 18-ти.

Остальные 15 клубов на сегодняшнем общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников Премьер-лиги.

Также они высказали особое мнение по финансам и инфраструктуре клубов РПЛ.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что расширение Премьер-лиги – экономическая глупость.

Недавно стало известно, что РФС обсудит вопрос об увеличении количества команд в РПЛ в сезоне-2020/21.

Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»