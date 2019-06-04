Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»

Вы и так раз в неделю играете, куда уж там достигать вершин.
Чемпионат Москвы проводите, из 8-ми клубов, тогда точно не надорвётесь, да и ездить/летать много не придется, на гостиницы тратиться.
Мне одному кажется, что он реально дурак, а не хитровые...ный?
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не поддержит инициативу расширить российскую Премьер-лигу с 16 до 18 клубов.
– Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?
– Я не видел документов.
– Ваше мнение о реформе – расширении лиги до 18 клубов – поменялось?
– Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.
– Как будет голосовать «Спартак»?
– Против.
– Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели – неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?
– Пока их не видел.
- Идея об увеличении количества участников РПЛ принадлежит президенту ЦСКА Евгению Гинеру.
- Предлагается расширить лигу в сезоне-2020/21.