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    Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не поддержит инициативу расширить российскую Премьер-лигу с 16 до 18 клубов.

    – Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

    – Я не видел документов.

    – Ваше мнение о реформе – расширении лиги до 18 клубов – поменялось?

    – Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

    – Как будет голосовать «Спартак»?

    – Против.

    – Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели – неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?

    – Пока их не видел.

    • Идея об увеличении количества участников РПЛ принадлежит президенту ЦСКА Евгению Гинеру.
    • Предлагается расширить лигу в сезоне-2020/21.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2019 20:41
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1023

      general.lizyukov 1 час назад

      Вы и так раз в неделю играете, куда уж там достигать вершин.
      Чемпионат Москвы проводите, из 8-ми клубов, тогда точно не надорвётесь, да и ездить/летать много не придется, на гостиницы тратиться.
      Мне одному кажется, что он реально дурак, а не хитровые...ный?

      0
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      Рейтинг: +537

      Genz 3 часа назад

      Отывает прядкин бабосами расширением. Ему предложили деньжат крепкие парни на Волге. Предложение от которого трудно отказаться

      0
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      Рейтинг: +5968

      vka1970 3 часа назад

      Здесь уже не расширение, а уменьшение нужно.

      0
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      Рейтинг: +6130

      ufos73 3 часа назад

      Опять эта конская гнида наш футбик разваливает, мало нам лимита и осень-весна... Ему то конечно хочется побольше домашних игр, а на все остальное положить! Убрать из РФС пусть в своей конюшне,что хочет то и мутит

      -1
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      Рейтинг: +4376

      BRO_football 4 часа назад

      Спартак боится конкуренции и потерять очки в матче с командой, которая ещё в прошлом сезоне в ФНЛ участвовала?

      0
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      Рейтинг: +19489

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Безлимит и 12 команд. Колобок, Дюков и Гинер идите подальше.

      0
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      Рейтинг: +1006

      JTherry 5 часов назад

      Считаю, что это экономическая глупость...
      ...странная ситуация в нашем чемпионате вырисовывается: клубам, которые выигрывают в ФНЛ первые места, стало неинтересно повышать свой класс и переходить в РПЛ, ведь они сталкиваются сразу с проблемами подготовки полей к играм в РПЛ, и если бы только это... к чемпионату мира не тем клубам стадионы построили, футбола в Саранске, Волгограде, Калининграде - как не было, так нет до сих пор, а местной власти недосуг заниматься делами футбольных команд, да и накладно это для бюджета города, когда стоит выбор между строительством детских садов и поликлиник и футбольным клубом, а спонсировать такие клубы никому не хочется, пустая трата денег... вот и решайте, "глупость" или не глупость... на мой взгляд Федун прав - хоть в этом))) Колосков прямо говорит - зачем плодить нищету? в корень зрит!!!

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      Рейтинг: +2915

      ivan-football-fan > JTherry 4 часа назад

      Колосков не в корень зрит, а "вещает" банальности. Говорит, КАК ЗАЯДЛЫЙ ЧИНУША - не всё...и НЕ ТО))) Причём здесь "плодить нищету"??? ЕЁ УЖЕ НАПЛОДИЛИ В ДОСТАТТКЕ! и БЕЗ РПЛ))) Колосок просто предлагает...НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ЕЁ МИРУ))) В стране нет НИ ОДНОГО КЛУБА, который бы окупал сам себя! Включая наших "топов"(прости, Господи)))) Они ВСЕ ЖИВУТ НА ПОДАЧКИ! Все - на спонсорской игле! И вышесказанное - НЕ РЕЗУЛЬТАТ НЕКОЕГО "УРОВНЯ ИГРЫ" или "безталанности нашей молодёжи" . В стране экономика стагнирует уже годы , а руководство продолжает УБИВАТЬ РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ! Одним из САМЫХ "ВЫДАЮЩИХСЯ" результатов стало ОБНИЩАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ШЕСТОЙ (БОЛЬШЕ?) ГОД ПОДРЯД! Посмотрите структуру расходов в семьях... КТО БУДЕТ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ НА СТАДИОНЫ ДОРОГО???? Или дорого платить за ТВ трансляции? Люди уже в отпуска не ездят - все деньги на жратву уходят! Зато всё в "централизованной и вертикальной " экономике делается "сверху вниз по приказу"..Включая сферу развлечений, куда сегодня входит профессиональный футбол...Уровень ИГРЫ - никакой..но приказ : ПЛАТИТЬ СУМАСШЕДШИЕ ЗАРПЛАТЫ ПОСРЕДСТВЕННОСТЯМ! Хлеба и зрелищ! Да будь в Питере...ХОТЬ БАРСА! На продаже билетов на стадион она и близко не окупилась бы... По-любому, без Газпрому Так что же, по сути, "предлагает" великий Колосков? Он предлагает НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ, А "ЗАМОРОЗИТЬ СИТУАЦИЮ В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОНА ЕСТЬ.

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      Рейтинг: +1843

      aaaaahhhh > JTherry 3 часа назад

      вот тут бы и спросить у РФС - Где деньги Зин????

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      Рейтинг: +6130

      ufos73 > ivan-football-fan 2 часа назад

      А при чем тут Колосков??? Он вообще ни каких решений давно не принимает, звание "почетный" наверно только пенсию дает, и ни чего более... Все эта хрень пришла вместе с питерской верхушкой, Мудко фурсетки газпромы и тп...

      0
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      Рейтинг: +9623

      Garrincha58 5 часов назад

      её надо уменьшать и ФНЛ сократить вдвое и вообще перестать искусственно создавать футбольные регионы там где их не было и нет

      5
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      Рейтинг: +2046

      mutabor0992 > Garrincha58 2 часа назад

      А зачем сокращать?Что же топ 4 футбольных чемпионатов до этого не додумались?А скажи милок,почему в апл 20 команд?

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      Рейтинг: +1258

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      Ху.ли, на эту помойку не кто не хочет ходить и тем более смотреть.
      Молодец Федун!!

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      Рейтинг: +2046

      mutabor0992 > ухоженный крокодил 2 часа назад

      Ты это с фЕдуном голову подлечи....

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      Рейтинг: +6206

      KLIM777 5 часов назад

      лучше бы лимит урезали уже

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      Рейтинг: +2046

      mutabor0992 > KLIM777 2 часа назад

      И лимит урезать и лигу расширить.Пацаны талантливые сразу что ли за Спартак и Зенит играть будут?Мастерство им где повышать?

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      Рейтинг: +6206

      KLIM777 > mutabor0992 2 часа назад

      Если игрок талантлив, то его внимание топ клубов не обойдет стороной. А зная, что есть места для игроков с российским паспортом стараний будет меньше. да и как бы лимит ничего не принес. достаточно посмотреть выступления наших сборных.

      Повышать мастерство можно в любом клубе премьер лиги.

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      Рейтинг: +2046

      mutabor0992 > KLIM777 1 час назад

      Угу!Видели мы их повышение...Ещенко,Энтот ушлепок который пешехода избил, и прочие...Нет уж.Пусть лучше где то на переферии упражняются.

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      Рейтинг: +6206

      KLIM777 > mutabor0992 24 минуты назад

      Ещенко? Ладно хоть не Ющенко. Я сразу понял, что в футбольном мире у вас знания так себе))

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