Федун – о расширении РПЛ до 18 клубов: «Это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не поддержит инициативу расширить российскую Премьер-лигу с 16 до 18 клубов.

– Говорят, все решено, 6 июня будет голосование. Ваше отношение?

– Я не видел документов.

– Ваше мнение о реформе – расширении лиги до 18 клубов – поменялось?

– Нет, нет, нет. Считаю, что это экономическая глупость.

– Как будет голосовать «Спартак»?

– Против.

– Но с момента исполкома, где была высказана идея, прошло две недели – неужели нет никаких документов? Неужели вам их не предоставили?

– Пока их не видел.