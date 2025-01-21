Семак прокомментировал ничью «Зенита» со сборной Иордании

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча со сборной Иордании.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

В составе «Зенита» забил Максим Глушенков на 64-й минуте.

«Я думаю, сложно сложить какое-то впечатление после первого матча. Конечно, первый тайм получился лучше – кто-то лучше готов на сегодняшний день, кто-то хуже. Таймы получились разными с точки зрения контроля игры.

Конечно, брака пока много. Молодежь, которая приехала нам помочь, совсем поздно начала тренироваться, поэтому они только по чуть-чуть могут играть на сегодняшний день.

И здесь, конечно, когда 3-4 игрока выпадают, достаточно сложно требовать и выполнять вещи, которые мы хотим видеть от игроков.

Слава Богу, все живы-здоровы. Будем готовиться, работать дальше. Первый спарринг состоялся. Разберем его, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.