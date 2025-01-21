Орлов оценил решение «Зенита» продать Вендела

Геннадий Орлов прокомментировал летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

«Зенит» поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место – большие деньги заработаете. Это же логично.

Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений.

Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает.

Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в «Зените» ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: «Кто сильнейший в команде, ты?» Максим заметил: «Нет, Вендел».

А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит», – сказал Орлов.