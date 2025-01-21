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    Орлов оценил решение «Зенита» продать Вендела

    Геннадий Орлов прокомментировал летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

    «Зенит» поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место – большие деньги заработаете. Это же логично.

    Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений.

    Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

    Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает.

    Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в «Зените» ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: «Кто сильнейший в команде, ты?» Максим заметил: «Нет, Вендел».

    А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит», – сказал Орлов.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
    • Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1737477206
    И это верно! Сергеевич как всегда в точку!
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    ...короче
    1737477568
    ...птеродактелю переобуться в воздухе пары-тройки туров хватит...
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