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    Реакция Семина на переход Луиса Энрике в «Зенит»

    Юрий Семин высказался о дорогостоящем трансфере Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    «Во-первых, «Зенит» прекрасно знает бразильский рынок. У них отличные взаимодействия с клубами из этой страны. Совершенно правильно решение обменять Артура, который не заиграл, и Вендела на Луиса Энрике.

    Во-вторых, Энрике – это футболист высокой квалификации, лидер своего предыдущего клуба. Но самое главное, как он адаптируется к нашему чемпионату», – заявил Семин.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1737468169
    Шпалыч как всегда точен и умен, приятно читать его комментарии. Вместе с Бердыевым он лучший тренер России предыдущего поколения.
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    Вальдемар Запашный
    1737472318
    Вот молодцы какие: звезду бразильского футбола Луиса Энрике приобрели почти бесплатно. Да и Вендела с Артуром в придачу за бананы выменяли у пляжников.
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