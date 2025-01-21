Реакция Семина на переход Луиса Энрике в «Зенит»

Юрий Семин высказался о дорогостоящем трансфере Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Во-первых, «Зенит» прекрасно знает бразильский рынок. У них отличные взаимодействия с клубами из этой страны. Совершенно правильно решение обменять Артура, который не заиграл, и Вендела на Луиса Энрике.

Во-вторых, Энрике – это футболист высокой квалификации, лидер своего предыдущего клуба. Но самое главное, как он адаптируется к нашему чемпионату», – заявил Семин.