Реакция Семина на переход Луиса Энрике в «Зенит»

Юрий Семин высказался о дорогостоящем трансфере Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».
«Во-первых, «Зенит» прекрасно знает бразильский рынок. У них отличные взаимодействия с клубами из этой страны. Совершенно правильно решение обменять Артура, который не заиграл, и Вендела на Луиса Энрике.
Во-вторых, Энрике – это футболист высокой квалификации, лидер своего предыдущего клуба. Но самое главное, как он адаптируется к нашему чемпионату», – заявил Семин.
- Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.