«Зенит» заявил, что не платил деньги за трансфер Луиса Энрике

«Зенит» в сообщении о трансфере Луиса Энрике из «Ботафого» употребил слово «размен».

«В результате происходит следующий размен: «Зенит» усиливается атакующим полузащитником «Ботафого» Луисом Энрике, который в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе и присоединится к команде;

Артур, забивший победный чемпионский гол в ворота «Ростова», продолжит карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро.

Кроме того, достигнуто взаимообязывающее соглашение о переходе Вендела в «Ботафого» после окончания сезона РПЛ», – написал «Зенит».

Это означает, что вместо денег «Зенит» отдал «Ботафого» за Энрике двух своих футболистов: Вендела и Артура.