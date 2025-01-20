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    • «Зенит» заявил, что не платил деньги за трансфер Луиса Энрике

    «Зенит» заявил, что не платил деньги за трансфер Луиса Энрике

    «Зенит» в сообщении о трансфере Луиса Энрике из «Ботафого» употребил слово «размен».

    «В результате происходит следующий размен: «Зенит» усиливается атакующим полузащитником «Ботафого» Луисом Энрике, который в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе и присоединится к команде;

    Артур, забивший победный чемпионский гол в ворота «Ростова», продолжит карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро.

    Кроме того, достигнуто взаимообязывающее соглашение о переходе Вендела в «Ботафого» после окончания сезона РПЛ», – написал «Зенит».

    Это означает, что вместо денег «Зенит» отдал «Ботафого» за Энрике двух своих футболистов: Вендела и Артура.

    • 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
    • 26-летний Артур в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в 19 поединках, отметился 4 голами и 5 передачами.
    • 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.01.2025 19:02
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    Комментарии (24)
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    FCSpartakM
    1737391119
    Ага, а трансфермаркет выдал 33 мульта уже
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    Литейный 4 (returned)
    1737391143
    А кто то хрюкал, что Зенит за 100 миллионов миллиардов его купил? Гыгыгы
    Ответить
    ziborock
    1737391167
    И мы все поверили!))) Агенту, подъемные и за аренду Вендела + бонусы заплатить все равно придется!
    Ответить
    Айболид
    1737391862
    "вывсёврётииии" - несётся из секты .
    Ответить
    Спартачище
    1737391973
    Такие заявление всерьез могут воспринимать только болотные имбицилы Всем адекватным все ясно - болотный ховноклуп опять развели на народные бабки, а они это пытаются неумело скрыть
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1737392611
    «В цветах Зенита» нет черного Ахах, а этот прям чистый ариец.)))
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    ziborock
    1737393111
    Без хорошего освещения с Зенитом трудно играть будет! Ихних воспитанников в темноте и не разглядишь!)))
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    ss21
    1737399137
    Дайте угадаю Артур едет в аренду в Ботафого сейчас, а через полгода туда едет Вендел и оба не возвращаются.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737404859
    Нормальная и хорошая сделка с братскими бразилами
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