«Зенит» заявил, что не платил деньги за трансфер Луиса Энрике

«Зенит» в сообщении о трансфере Луиса Энрике из «Ботафого» употребил слово «размен».
«В результате происходит следующий размен: «Зенит» усиливается атакующим полузащитником «Ботафого» Луисом Энрике, который в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе и присоединится к команде;
Артур, забивший победный чемпионский гол в ворота «Ростова», продолжит карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро.
Кроме того, достигнуто взаимообязывающее соглашение о переходе Вендела в «Ботафого» после окончания сезона РПЛ», – написал «Зенит».
Это означает, что вместо денег «Зенит» отдал «Ботафого» за Энрике двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
- 26-летний Артур в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в 19 поединках, отметился 4 голами и 5 передачами.
- 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.