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  • «Ривер Плейт» решил помочь «Спартаку» осуществить трансфер Солари

«Ривер Плейт» решил помочь «Спартаку» осуществить трансфер Солари

21 января 2025, 21:35
6

«Ривер Плейт» хочет продать «Спартаку» правого вингера Пабло Солари.

В связи с этим руководство аргентинского клуба решило помочь коллегам из России.

Боссы «Ривер Плейта» пытаются повлиять на представителей 23-летнего футболиста, чтобы те снизили финансовые требования.

Сообщалось, что агентов Солари просили уменьшить в 2-3 раза запросы по комиссионным.

«Ривер Плейт» больше не получал реальных предложений по фланговому нападающему, поэтому в клубе крайне недовольны, что сделка со «Спартаком» оказалась на грани срыва.

  • Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.
  • В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
  • В Европе форвард пока не выступал.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Ривер Плейт Спартак
Комментарии (6)
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WILDLING_HRUNDEL
1737484598
Лукойл на народные средства подсуетился
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ivany4
1737485253
То, что его сейчас никто не купит, было понятно, не ясно, зачем так ценник нереально задрали. Посмотрим на нового спортдира. Сумеет ли удержать позиции на уровне 11 лямов. Надо бы посмотреть, кого Ривер Плейт так срочно хочет купить, может быть нам подойдет.
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Каратель помойников
1737535887
Просто латиносы уже привыкли доить зинку,а тут вдруг нашла коса на камень
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