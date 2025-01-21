«Ривер Плейт» решил помочь «Спартаку» осуществить трансфер Солари

«Ривер Плейт» хочет продать «Спартаку» правого вингера Пабло Солари.

В связи с этим руководство аргентинского клуба решило помочь коллегам из России.

Боссы «Ривер Плейта» пытаются повлиять на представителей 23-летнего футболиста, чтобы те снизили финансовые требования.

Сообщалось, что агентов Солари просили уменьшить в 2-3 раза запросы по комиссионным.

«Ривер Плейт» больше не получал реальных предложений по фланговому нападающему, поэтому в клубе крайне недовольны, что сделка со «Спартаком» оказалась на грани срыва.