Названо условие для трансфера Солари в «Спартак»

«Спартак» сохраняет шансы подписать 23-летнего аргентинского нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари.

Если представители игрока снизят требования по комиссионной части при переходе в 2-3 раза, то сделка возможна. Переход форварда с сохранением 100% прав на него может состояться за 11 миллионов евро.

Красно-белые также активно работают по другим кандидатам на позицию вингера. От прогресса в этих переговорах будет зависеть вернeтся ли московский клуб к варианту с Солари.

Ранее издание La Pagina Millonaria сообщило, что руководство «Ривер Плейта» готово рассмотреть снижение цены за свою часть экономических прав (60%) на Солари с 10 до 7-8 миллионов евро. Остальные 40% прав в равных долях находятся во владении «Тальерес» и «Коло-Коло».