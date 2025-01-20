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    Названо условие для трансфера Солари в «Спартак»

    «Спартак» сохраняет шансы подписать 23-летнего аргентинского нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари.

    Если представители игрока снизят требования по комиссионной части при переходе в 2-3 раза, то сделка возможна. Переход форварда с сохранением 100% прав на него может состояться за 11 миллионов евро.

    Красно-белые также активно работают по другим кандидатам на позицию вингера. От прогресса в этих переговорах будет зависеть вернeтся ли московский клуб к варианту с Солари.

    Ранее издание La Pagina Millonaria сообщило, что руководство «Ривер Плейта» готово рассмотреть снижение цены за свою часть экономических прав (60%) на Солари с 10 до 7-8 миллионов евро. Остальные 40% прав в равных долях находятся во владении «Тальерес» и «Коло-Коло».

    • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
    • Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    20.01.2025 15:39
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ivany4
    1737377505
    Доиграются хозяева Солари, что в феврале и за 11 Спартак его не возьмет, при стоимости в 7 лямов.)) У нас есть вингеры способные начать забивать и отдавать. А вот по защите пока ни слуху ни духу.))
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    ...короче
    1737377603
    ...нужно дожимать этот трансфер! Но без соплей...
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    rash1959
    1737377693
    Как всё заморочено, но понятно одно, что агенты везде просто о}{уевшие.
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    zigbert
    1737378581
    Очень мало ясности в этом трансфере. Да и переговоры по Солари ведутся как сообщают не со Спартаком.
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    alefreddy
    1737384098
    может ведут и другие кандидатуры
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    Кривая да нелёгкая
    1737384515
    Стыдно за спам и Лукойл! Снова переплата за неликвид
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    Skull_Boy
    1737387779
    А кому почка, печень, левая нога, правая рука и селезенка принадлежат? И вести дела с клубом и подписывать такого "расчленённого" игрока это тупизм
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    Литейный 4 (returned)
    1737391659
    Очередной неликвид за дорого. Гыгыгы
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