- 22 ноября 2022
- 00:17 В «Коло-Коло» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Суасо
- 21 ноября 2022
- 19:37 «Спартак» интересуется чилийским защитником 5
- 3 февраля 2018
- 21:22 Три футболиста «Коло-Коло» погибли в автокатастрофе 1
- 28 декабря 2017
- 16:42 Президент «Коло-Коло» отказался от Барриоса, игрок может вернуться к варианту с РФПЛ 5
- 18 декабря 2017
- 01:24 Бывший форвард «Спартака» Барриос может вернуться в Россию 4
- 29 июня 2017
- 16:42 Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой 19
- 30 декабря 2016
- 06:15 Бывший футболист ЦСКА перешел в «Коло-Коло» 7