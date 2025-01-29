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Чили. Примера
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Коло-Коло
€ 7 млн
Коло-Коло
Сантьяго
Чили. Примера
Стадион:
Монументаль Давид Арельяно
Сайт:
http://www.colocolo.cl
Тренер:
Хорхе Альмирон
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Таблица
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Фото
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Видаль – о матчах с «Реалом»: «Чувствовал, что меня грабили»
4 марта
3
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
2025.01.29 20:36
4
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
2025.01.27 11:57
1
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
2025.01.26 11:38
1
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
2025.01.25 22:17
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
2025.01.22 20:23
«Коло-Коло» объявил о трансфере Мендеса из ЦСКА
2025.01.22 19:07
4
Агент предлагал ЦСКА отпустить Мендеса бесплатно
2025.01.19 15:17
2
Заявление «Крыльев Советов» об отказе Мендеса возвращаться в Россию после отпуска
2025.01.17 16:16
3
Мендес не вернулся в Россию из отпуска
2025.01.17 14:48
3
Игрок ЦСКА может перейти в «Коло-Коло»
2025.01.15 11:55
Экс-игрока «Барселоны» и «Баварии» обвинили в сексуальном насилии
2024.11.04 20:33
«Оренбург» выкупил права на чилийского хавбека
2024.06.03 09:57
Видео
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
2024.02.03 10:55
2
Фото
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
2024.01.25 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
2024.01.12 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
2024.01.03 13:44
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
2023.12.20 17:34
1
В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Коло-Коло»
2023.11.29 11:38
«Оренбург» может подписать нападающего, арестованного за домашнее насилие
2023.11.23 12:21
В «Коло-Коло» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Суасо
2022.11.22 00:17
«Спартак» интересуется чилийским защитником
2022.11.21 19:37
5
Три футболиста «Коло-Коло» погибли в автокатастрофе
2018.02.03 21:22
1
Президент «Коло-Коло» отказался от Барриоса, игрок может вернуться к варианту с РФПЛ
2017.12.28 16:42
5
Бывший форвард «Спартака» Барриос может вернуться в Россию
2017.12.18 01:24
4
1
2
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Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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