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    В «Коло-Коло» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Суасо

    Спортивный директор «Коло-Коло» Энрике Тронкосо прокомментировал слухи о возможном переходе левого защитника Габриэля Суасо в «Спартак».

    «Мы несколько раз разговаривали с представителем Суасо, но официального предложения еще не поступало.

    Ни «Спартак», ни какой-либо другой клуб, о котором нам сообщал его представитель, пока с нами не связывались», – сказал Тронкосо.

    • Суасо через месяц может стать свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
    • В 2022 году игрок «Коло-Коло» стал основным в сборной Чили. Он сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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