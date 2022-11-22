В «Коло-Коло» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Суасо

Спортивный директор «Коло-Коло» Энрике Тронкосо прокомментировал слухи о возможном переходе левого защитника Габриэля Суасо в «Спартак».
«Мы несколько раз разговаривали с представителем Суасо, но официального предложения еще не поступало.
Ни «Спартак», ни какой-либо другой клуб, о котором нам сообщал его представитель, пока с нами не связывались», – сказал Тронкосо.
- Суасо через месяц может стать свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- В 2022 году игрок «Коло-Коло» стал основным в сборной Чили. Он сделал 1 ассист в 13 матчах.
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Источник: Sport24