«Спартак» интересуется чилийским защитником

Судя по нарезкам, кои есть на ютубе, очень техничный (стоя на пятачке может из любого сделать дурака) с очень приличной скоростью.
Причём, даже на поле, где "воды по колено", его технические приёмы никуда не деваются.
В общем, мечта, а не крайний защитник.
Не Роберто Карлос, конечно, и даже не его слабая копия, так и не нужен в команде второй Роберто Карлос.
Как мне показалось, намного лучше Айртона.
Тока тогда у меня вопрос: а чё такое золото-защитник никому из "грандов" гейропы не интересно или своих солить уже некуда???
Сомневаюсь, однако...
А, может, Спартак всех опередил??? ))
Левый защитник «Коло-Коло» Габриэль Суасо может продолжить карьеру в России.
Над переходом 25-летнего футболиста работает «Спартак».
Клуб РПЛ уже контактировал с чилийцем и его агентом.
- Суасо через месяц может стать свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- В 2022 году игрок «Коло-Коло» стал основным в сборной Чили. Он сделал 1 ассист в 13 матчах.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию