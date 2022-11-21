«Спартак» интересуется чилийским защитником

Левый защитник «Коло-Коло» Габриэль Суасо может продолжить карьеру в России.
Над переходом 25-летнего футболиста работает «Спартак».
Клуб РПЛ уже контактировал с чилийцем и его агентом.
- Суасо через месяц может стать свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- В 2022 году игрок «Коло-Коло» стал основным в сборной Чили. Он сделал 1 ассист в 13 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»