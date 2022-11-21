«Спартак» интересуется чилийским защитником

Левый защитник «Коло-Коло» Габриэль Суасо может продолжить карьеру в России.

Над переходом 25-летнего футболиста работает «Спартак».

Клуб РПЛ уже контактировал с чилийцем и его агентом.

Суасо через месяц может стать свободным агентом.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

В 2022 году игрок «Коло-Коло» стал основным в сборной Чили. Он сделал 1 ассист в 13 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию