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    «Спартак» интересуется чилийским защитником

    Левый защитник «Коло-Коло» Габриэль Суасо может продолжить карьеру в России.

    Над переходом 25-летнего футболиста работает «Спартак».

    Клуб РПЛ уже контактировал с чилийцем и его агентом.

    • Суасо через месяц может стать свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
    • В 2022 году игрок «Коло-Коло» стал основным в сборной Чили. Он сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20271

      derrik2000 19 минут назад

      Судя по нарезкам, кои есть на ютубе, очень техничный (стоя на пятачке может из любого сделать дурака) с очень приличной скоростью.
      Причём, даже на поле, где "воды по колено", его технические приёмы никуда не деваются.
      В общем, мечта, а не крайний защитник.
      Не Роберто Карлос, конечно, и даже не его слабая копия, так и не нужен в команде второй Роберто Карлос.
      Как мне показалось, намного лучше Айртона.
      Тока тогда у меня вопрос: а чё такое золото-защитник никому из "грандов" гейропы не интересно или своих солить уже некуда???
      Сомневаюсь, однако...
      А, может, Спартак всех опередил??? ))

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      Рейтинг: +10775

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот нафик он нужен??? У нас в центре все хорошо что ли?

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      Рейтинг: +33040

      VVM1964 > R_a_i_n 1 час назад

      У нас на флангах хуже чем в центре и резерва нет СОВСЕМ ! Тем более свободным агентом ...

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