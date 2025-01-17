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  • Заявление «Крыльев Советов» об отказе Мендеса возвращаться в Россию после отпуска

Заявление «Крыльев Советов» об отказе Мендеса возвращаться в Россию после отпуска

17 января 2025, 16:16
3

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с опорным полузащитником Виктором Мендесом.

  • 25-летний чилиец не прибыл на сбор самарской команды.
  • Он собирается перейти в «Коло-Коло».
  • Права на футболиста принадлежат ЦСКА.

«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.

Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.

Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него.

Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведет свой первый контрольный матч в Турции», – говорится в публикации клуба.

  • Рыночная стоимость Мендеса – 3 миллиона евро.
  • Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 13 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Коло-Коло Мендес Виктор
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1737121308
Правильно олигарх Малофеев заявил, что в российском футболе монополия Газпрома: президент РФС, комментаторы Матч ТВ зарплату получают в Газпром Медиа, многократный чемпион ГазпромФламенго принадлежит Газпрому
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Вальдемар Запашный
1737125690
Похоже латиносы уже наелись до отвала и хотят на пляж.
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