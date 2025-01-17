Заявление «Крыльев Советов» об отказе Мендеса возвращаться в Россию после отпуска

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с опорным полузащитником Виктором Мендесом.

25-летний чилиец не прибыл на сбор самарской команды.

Он собирается перейти в «Коло-Коло».

Права на футболиста принадлежат ЦСКА.

«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.

Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.

Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него.

Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведет свой первый контрольный матч в Турции», – говорится в публикации клуба.