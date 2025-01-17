Мендес не вернулся в Россию из отпуска

Опорный полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, арендованный в сентябре «Крыльями Советов», не прибыл на сбор самарской команды.

25-летний чилиец собирается перейти в «Коло-Коло».

«С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло».

Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы.

Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере», – написал в своем телеграм-канале директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.