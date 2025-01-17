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Мендес не вернулся в Россию из отпуска

17 января 2025, 14:48
3

Опорный полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, арендованный в сентябре «Крыльями Советов», не прибыл на сбор самарской команды.

25-летний чилиец собирается перейти в «Коло-Коло».

«С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло».

Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы.

Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере», – написал в своем телеграм-канале директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

  • Рыночная стоимость Мендеса – 3 миллиона евро.
  • Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 13 матчах.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Коло-Коло Мендес Виктор
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1737117080
...а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет... и что вы сделаете?
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neim
1737124838
Опять те же самые грабли. И опять наши клубы на них наступают. До коли же это будет продолжаться ?
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nemolod
1737128527
С тех пор как ФИФА разрешили легионерам прерывать свои контракты,забугорные игроки будут при желании просто не приезжать и ничего никто им за это не сделает!
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