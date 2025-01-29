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Коло-Коло
Виктор Мендес
€ 1,50 млн
Виктор Мендес
Коло-Коло
23 сентября 1999 (27), Вальдивия
#5 | Полузащитник
170 см
Чили
Статистика
Новости
Трансферы
ЦСКА продал не вернувшегося из отпуска легионера в 2,5 раза дешевле его рыночной стоимости
2025.01.29 20:36
4
«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса
2025.01.27 11:57
1
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов»
2025.01.26 11:38
1
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
2025.01.25 22:17
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»
2025.01.22 20:23
«Коло-Коло» объявил о трансфере Мендеса из ЦСКА
2025.01.22 19:07
4
Бубнов резко высказался о невернувшихся в РПЛ легионерах
2025.01.22 07:50
18
ЦСКА пожалел Мендеса: стало известно, чем закончится ситуация с невозвращенцем
2025.01.20 22:44
2
Агент предлагал ЦСКА отпустить Мендеса бесплатно
2025.01.19 15:17
2
Реакция Осинькина на отказ Мендеса возвращаться в «Крылья Советов»
2025.01.19 10:20
Заявление «Крыльев Советов» об отказе Мендеса возвращаться в Россию после отпуска
2025.01.17 16:16
3
Мендес не вернулся в Россию из отпуска
2025.01.17 14:48
3
Игрок ЦСКА может перейти в «Коло-Коло»
2025.01.15 11:55
Фото
«Крылья Советов» арендовали легионера ЦСКА
2024.09.12 20:22
ЦСКА отдаст Мендеса в аренду другому клубу РПЛ
2024.09.12 16:25
1
Трансфер Мендеса из ЦСКА в «Оренбург» сорвался: известна причина
2024.09.11 17:29
1
Мендес может сменить ЦСКА на другой клуб РПЛ
2024.09.02 08:39
1
ЦСКА ищет новый клуб для опорника-легионера
2024.08.29 09:09
1
В ЦСКА прокомментировали отсутствие Виктора Мендеса на сборах – ему предстоит суд в Чили
2024.07.02 20:25
1
ЦСКА подписал новый контракт с Мендесом
2024.04.12 11:38
1
ЦСКА подпишет новый контракт с Мендесом
2024.04.12 09:09
1
Мендес из ЦСКА назвал матч с самыми тяжелыми погодными условиями
2024.04.07 11:39
ЦСКА получил предложение по Мендесу из Турции
2024.02.09 15:51
Масалитин назвал игрока, с которым нужно расстаться ЦСКА при наличии хорошего предложения
2024.02.06 11:25
2
Мендес из ЦСКА бросил девушку во время беременности – она ищет его через соцсети
2023.12.16 22:13
4
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Мендес отпраздновал гол «Ростову» купанием в снегу
2023.12.03 15:38
1
Мендес оценил состав ЦСКА с точки зрения борьбы за титулы
2023.11.07 14:05
Мендес прокомментировал спорный гол Стоцкого в ворота ЦСКА
2023.11.06 10:42
1
Мендес прокомментировал пять пенальти в матче ЦСКА против «Ахмата»
2023.07.31 13:59
Мендес: «Федотов – лучший тренер России»
2023.05.17 11:09
3
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