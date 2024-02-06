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    • Масалитин назвал игрока, с которым нужно расстаться ЦСКА при наличии хорошего предложения

    Масалитин назвал игрока, с которым нужно расстаться ЦСКА при наличии хорошего предложения

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможных трансферах команды.

    «Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА об аренде Зделара. Надо его отдавать?

    – Если клуб на него рассчитывает на этом отрезке, то нет. ЦСКА взял в полузащиту молодого алжирского игрока Айсауи, и на сборах будет видно, принесет он пользу команде или нет. А так есть перенасыщение средней линии, и надо кого-то продавать или отдавать в аренду.

    – Кого именно?

    – Под вопросом Мендес. А дальше надо смотреть, кого купят, потому что если иностранцы будут сидеть на скамейке, зачем они тогда нужны?

    – Как оцениваете игру Зделара в первой части сезона?

    – Поначалу он играл хорошо. Делал передачи, вел игру, наносил хорошие удары. Потом его стали ставить то на позицию правого защитника, то центральным, то еще куда-то. И понятно, что свои лучше качества он не проявил.

    Это добротный футболист, но ничего выдающегося нет, чтобы за него цепляться. Если будут хорошие предложения, надо его отпускать.

    • 28-летний серб Саша Зделар провел в этом сезоне 21 матч за ЦСКА.
    • На счету 24-летнего чилийского хавбека Виктора Мендеса также 21 матч за армейцев в текущем сезоне. Он забил 1 гол.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    06.02.2024 11:25
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    Комментарии (2)
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    Avenger_93
    1707209424
    Ты что олень Мендес чуть ли не лучший сейчас игрок ЦСКА брака у него меньше всего
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    Чермындыр
    1707220332
    Мендес гораздо лучше Зделара
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