Масалитин назвал игрока, с которым нужно расстаться ЦСКА при наличии хорошего предложения

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможных трансферах команды.

– «Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА об аренде Зделара. Надо его отдавать?

– Если клуб на него рассчитывает на этом отрезке, то нет. ЦСКА взял в полузащиту молодого алжирского игрока Айсауи, и на сборах будет видно, принесет он пользу команде или нет. А так есть перенасыщение средней линии, и надо кого-то продавать или отдавать в аренду.

– Кого именно?

– Под вопросом Мендес. А дальше надо смотреть, кого купят, потому что если иностранцы будут сидеть на скамейке, зачем они тогда нужны?

– Как оцениваете игру Зделара в первой части сезона?

– Поначалу он играл хорошо. Делал передачи, вел игру, наносил хорошие удары. Потом его стали ставить то на позицию правого защитника, то центральным, то еще куда-то. И понятно, что свои лучше качества он не проявил.

Это добротный футболист, но ничего выдающегося нет, чтобы за него цепляться. Если будут хорошие предложения, надо его отпускать.