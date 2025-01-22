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    • В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»

    В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг переход Виктора Мендеса в «Коло‑Коло». По его словам, клубы еще не достигли договоренности о трансфере.

    «С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан – вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.

    Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор – игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», – сказал Брейдо.

    • «Коло-Коло» сегодня объявил о подписании Мендеса.
    • В середине января полузащитник не вернулся в Россию из отпуска.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.01.2025 20:23
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1737569415
    на маркте он уже в кока-коле.
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