В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг переход Виктора Мендеса в «Коло‑Коло». По его словам, клубы еще не достигли договоренности о трансфере.

«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан – вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.

Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор – игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», – сказал Брейдо.