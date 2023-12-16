Мендес из ЦСКА бросил девушку во время беременности – она ищет его через соцсети

Девушка по имени София Пинто сообщила, что полузащитник ЦСКА Виктор Мендес якобы бросил ее во время беременности.

«Люди, передайте Мендесу, что до рождения его сына осталась неделя. Пусть он соизволит ответить на сообщения после своего исчезновения и появиться в клинике.

Я долго молчала. Но обнародовать ситуацию – это единственный способ добраться до него», – написала Пинто в соцсети.