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    • Мендес из ЦСКА бросил девушку во время беременности – она ищет его через соцсети

    Мендес из ЦСКА бросил девушку во время беременности – она ищет его через соцсети

    Девушка по имени София Пинто сообщила, что полузащитник ЦСКА Виктор Мендес якобы бросил ее во время беременности.

    «Люди, передайте Мендесу, что до рождения его сына осталась неделя. Пусть он соизволит ответить на сообщения после своего исчезновения и появиться в клинике.

    Я долго молчала. Но обнародовать ситуацию – это единственный способ добраться до него», – написала Пинто в соцсети.

    • Мендес в ЦСКА полтора года.
    • У Виктора за команду 59 матчей, гол, ассист.
    • Он стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +116

      WE ARE FOR PETER 25 минут назад

      Ау,Мендес )))) Вот сучки так и норовят влететь от богатых!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Okai 46 минут назад

      Лд

      0
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