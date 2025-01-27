Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила об уходе полузащитника Виктора Мендеса. Он был арендован у ЦСКА.

«Между руководством «Крыльев Советов» и ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.

Ранее Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев», – написали самарцы.

  • В середине января футболист не вернулся в Россию из отпуска.
  • Он был арендован до конца сезона «Крыльями Советов».
  • О покупке Мендеса у ЦСКА уже объявил чилийский «Коло-Коло».

Новости по теме
Лобос осудил соотечественника Мендеса за неуважение к «Крыльям Советов» 1
ЦСКА компенсирует «Крыльям Советов» прекращение аренды Мендеса
В ЦСКА удивлены объявлением трансфера Мендеса со стороны «Коло‑Коло» 1
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:57
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 