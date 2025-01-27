«Крылья Советов» объявили об уходе невозвращенца Мендеса

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила об уходе полузащитника Виктора Мендеса. Он был арендован у ЦСКА.

«Между руководством «Крыльев Советов» и ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.

Ранее Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством «Крыльев», – написали самарцы.