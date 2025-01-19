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    • Реакция Осинькина на отказ Мендеса возвращаться в «Крылья Советов»

    Реакция Осинькина на отказ Мендеса возвращаться в «Крылья Советов»

    Игорь Осинькин, главный тренер «Крыльев Советов», прокомментировал демарш полузащитника Виктора Мендеса.

    • 25-летний чилиец не прибыл на сбор самарской команды.
    • Он собирается перейти в «Коло-Коло».
    • Права на футболиста принадлежат ЦСКА.

    «Мы понимаем, что такие моменты бывают, когда футболист арендован, а не принадлежит клубу полностью. Но все‑таки мы на него рассчитывали… Тем более, у нас есть травмированные на этой позиции.

    Мы взяли Мендеса, потому что он был нам нужен. Теперь мы остались без футболиста. Будем думать, что дальше делать. Правда, полной ясности с ним еще нет. Еще не все точки расставлены в этой ситуации», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2025 10:20
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