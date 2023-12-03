Мендес отпраздновал гол «Ростову» купанием в снегу

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Во втором тайме забил чилиец Виктор Мендес, сделав счет 2:0.

Мендес отпраздновал дебютный гол в РПЛ прыжком в сугроб за пределами поля.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.

Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.

Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»