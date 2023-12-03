Мендес отпраздновал гол «Ростову» купанием в снегу

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Во втором тайме забил чилиец Виктор Мендес, сделав счет 2:0.
Мендес отпраздновал дебютный гол в РПЛ прыжком в сугроб за пределами поля.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
- Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика» – «Спартак» (0:2).
Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»
Источник: «Бомбардир»