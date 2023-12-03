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    Мендес отпраздновал гол «Ростову» купанием в снегу

    В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Во втором тайме забил чилиец Виктор Мендес, сделав счет 2:0.

    Мендес отпраздновал дебютный гол в РПЛ прыжком в сугроб за пределами поля.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
    • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
    • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

    Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +208

      biber ru 17 часов назад

      Морская пена, брызги...

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