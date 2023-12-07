Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Игрока «Ростова» дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

    Игрока «Ростова» дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

    Глава контрольнодисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщил, что защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил дисквалификацию на две игры за поведение в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Рассмотрели удаление Мелeхина, он принял участие [в заседании] по видеоконференцсвязи. Он полностью признал свою вину, обосновал эмоциями в конце матча, сказал, что не должен был так поступать. За агрессивное поведение он дисквалифицирован на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

    • ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в матче, который приостанавливали для очистки поля от снега.
    • В конце игры Мелехин получил красную карточку после того, как направленно ударил по мячу, задев Виктора Давилу, который в тот момент уже лежал на поле.
    • Защитник не сможет принять участия в матчах с «Ахматом» в 18-м туре и с «Крыльями Советов» в 19-м.

    Новости по теме
    Карпин не извинялся за слова о дебилах 2
    Зарема — об Эмери и Карпине: «Не все тренеришки одинаково эффективны» 6
    Карпина оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о дебилах 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+