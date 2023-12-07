Игрока «Ростова» дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщил, что защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил дисквалификацию на две игры за поведение в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Рассмотрели удаление Мелeхина, он принял участие [в заседании] по видеоконференцсвязи. Он полностью признал свою вину, обосновал эмоциями в конце матча, сказал, что не должен был так поступать. За агрессивное поведение он дисквалифицирован на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.
- ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в матче, который приостанавливали для очистки поля от снега.
- В конце игры Мелехин получил красную карточку после того, как направленно ударил по мячу, задев Виктора Давилу, который в тот момент уже лежал на поле.
- Защитник не сможет принять участия в матчах с «Ахматом» в 18-м туре и с «Крыльями Советов» в 19-м.
Источник: «Матч ТВ»