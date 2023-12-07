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    • Радимов сравнил свое наказание и дисквалификацию Карпина за слова о дебилах

    Радимов сравнил свое наказание и дисквалификацию Карпина за слова о дебилах

    Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА. Матч завершился победой москвичей со счетом 2:0.

    «Валерия Карпина за использование слова «дебил» дисквалифицировали на один матч, еще один – условно. А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК я когда-то получил бан аж на пять игр! Наказания в нашем футболе стал куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, «ушла в народ» и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков.

    Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание? Может кто-то рискнет?» – написал Радимов

    • После встречи с армейцами, Карпин, комментируя решение играть в снегопад, сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
    • Он получил 1 матч дисквалификации и еще 1 условно за это высказывание.
    • Радимов в 2004 году назвал членов КДК и получил 5 матчей дисквалификации. Позже он извинился за свое высказывание перед комитетом.
    • По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Карпин извинений не приносил.

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    Источник: Телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 19:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +253

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Во первых Карпин был прав,а за правду какой бан ? А вот испанца,он поныл,попросил,его не очень то наказали типа покаялся

      1
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      Рейтинг: +1483

      Krics 1 час назад

      ДЭБИЛ,ихмо.

      0
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