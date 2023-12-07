В КДК ответили на вопрос об учете статуса Карпина при вынесении решения о дисквалификации

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сказал, что КДК не учитывал при вынесении решения о дисквалификации главного тренера «Ростова» Валерия Карпина статус последнего как наставника сборной России.
«Не учитывали, что Карпин – тренер сборной России. Рассматривали нарушение регламента со стороны тренера «Ростова», – сказал Григорьянц.
Карпин получил минимальное наказание – 1 матч дисквалификации и еще 1 условно за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.
- После встречи с армейцами, Карпин, комментируя решение играть в снегопад, сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
- Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.
- Карпин не сможет руководить «Ростовом» со скамьи запасных в ближайшем матче с «Ахматом» 9 декабря, который начнется в 16:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»