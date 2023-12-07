В КДК ответили на вопрос об учете статуса Карпина при вынесении решения о дисквалификации

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сказал, что КДК не учитывал при вынесении решения о дисквалификации главного тренера «Ростова» Валерия Карпина статус последнего как наставника сборной России.

«Не учитывали, что Карпин – тренер сборной России. Рассматривали нарушение регламента со стороны тренера «Ростова», – сказал Григорьянц.

Карпин получил минимальное наказание – 1 матч дисквалификации и еще 1 условно за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.