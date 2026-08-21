КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу

КДК принял решение оставить в силе результат матча 6-го тура Первой лиги «Челябинск» – «Торпедо».

Москвичи победили в том матче, прошедшем 15 августа, со счетом 4:0.

«Челябинск» подавал протест из‑за ситуации с документами у 22‑летнего новичка москвичей нигерийца Джонатана Окоронкво, который стал игроком столичного клуба 12 августа.

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что участие футболиста в матче было правомерным.

«При рассмотрении протеста КДК исходил из оснований, предусмотренных статьeй 125 дисциплинарного регламента РФС. Она связывает возможность изменения результата матча с грубым несоблюдением регламента соревнований в части проведения матча либо с неправомерным участием футболиста. Таких обстоятельств КДК не установил.

Кроме того, пункт 4 статьи 6 регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов прямо предусматривает, что вступление в силу трудового договора не может быть обусловлено предоставлением футболисту разрешения на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, а несоблюдение этого положения само по себе не влечeт отказа в регистрации футболиста за клуб.

В связи с этим оснований для удовлетворения протеста и изменения результата матча КДК не усмотрел» – сказал Григорьянц.