Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

«При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева.

Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение.

В течение одного года Талалаев А.В. неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест.

С учетом характера нарушения, его повторности и систематичности КДК принял решение применить дисквалификацию на 4 матча Альфа-Банк Чемпионата России и штраф в размере 400 000 рублей», – сказал Григорьянц.